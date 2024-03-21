進度73.54% 三鶯線三峽機廠5月供電 完工到台北省20分
捷運三鶯線進度至今年2月底已達73.54%，去年8月首輛列車抵台，「藍白相間」車廂受到矚目。新北捷運局表示，目前日立製造所正進行第15輛列車製作，預計7月底再將一次來台4輛列車，預計9月前全數29輛列車將運抵完。
三鶯捷運路線全長14.29公里，設置12座車站、一座機廠，起點LB01站與捷運板南線頂埔站共構銜接，路線橫跨土城區、三峽區及鶯歌區，未來將延伸桃園八德並銜接桃園綠線，與機場捷運及板南線，形成新北市三環六線中的「第三環」。未來完工通車後，預計三鶯地區至台北市通勤時間約可減少20分鐘。
捷運局表示，目前全線高架橋樑已於去年底合龍，三峽機廠方面主變電站、主維修廠、行控中心及駐車廠主結構皆已完成，並進行裝修及水環施作中，預計今年5月台電將供電完成，軌道與機電工程已同步施作中，另各車站結構及機房也將陸續完成，朝2025年完工目標努力。
捷運局表示，預計7月底再將一次來台4輛列車，單一列車出廠前測試總耗時2.5個月，預計9月前將全部29列車全數運抵完畢，預計可於今年第2季在機廠內進行列車靜態、動態及耐久性測試。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言