冷氣團減弱漸回溫 下周再迎兩波東北季風

天氣風險公司天氣分析師李至晟今天指出，今天冷氣團減弱逐漸回溫，外出要留意紫外線與空氣品質。下星期預測再迎兩波東北季風，分別在下周二及下周五到周六之間報到。

李至晟指出，今白天起冷氣團減弱，轉為偏東風，帶來海上較為溫暖的空氣，氣溫快速回升。北部今天高溫可達20度以上，中南部逾25度，近山區可能接近30度，日夜溫差很大。

李至晟指出，近期天氣大致穩定，只有東半部跟山區有零星降雨機會。外出需留意紫外線，春分過後，太陽開始直射北半球，只要沒有雲遮擋，紫外線很容易過量或達危險級，長時間在外要留意防曬。

此外要注意空氣品質，李至晟說，今明兩天西半部位於偏東到東南風的背風面，風力微弱且大氣穩定，細懸浮微粒會持續累積，後續亮起橙燈範圍會逐漸擴大。要等到周六轉偏南風後，海峽風力增強，空氣品質才會由南而北好轉。

李至晟指出，下周預估迎來兩波東北季風，看來強度偏弱，達到冷氣團機會不大。分別在下周二及下周五到周六之間報到。因強度很弱，中南部感受不太明顯。東北季風剛南下時，前緣鋒面先為北部帶來短暫降雨，後續東北季風影響時，只剩下迎風面基隆北海岸跟東半部降雨比較明顯。

氣溫方面，李至晟說，預測下周三迎風面短暫轉涼，低溫大約15-17度；第二波冷空氣強度還不太確定，但有機會更弱一些。