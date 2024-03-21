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逐日回暖周六起高溫近35度 吳德榮：下周二鋒面再來

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
明起逐日回暖白天「暖熱如夏」。示意圖。本報資料照片
明起逐日回暖白天「暖熱如夏」。示意圖。本報資料照片

冷過之後又要變熱了，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今天晴朗穩定，日夜溫差大，明起逐日回暖白天「暖熱如夏」，周六起中南部、局部高溫逼近35度，但下周二鋒面快速通過。

吳德榮指出，今日大陸高壓影響，各地晴朗穩定，白天舒適、早晚冷，日夜溫差大。各地區平地氣溫：北部9至24度，中部13至28度，南部13至29度，東部9至25度。

吳德榮指出，明日至下周一高壓迴流影響，各地晴時多雲，天氣逐日回暖，白天「暖熱如夏」。周六起中南部、局部高溫逼近35度、東半部偶有局部短暫雨機率，西半部及金馬易起霧。

最新模式模擬顯示，吳德榮說，下周二微弱鋒面快速通過，北部、東半部轉有局部短暫雨，天氣轉涼；中南部影響小。下周三鋒面東移，天氣好轉，氣溫漸升，東半部偶有局部短暫雨機率。

吳德榮 高溫

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