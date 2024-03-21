桃機塞機檢討 基層批民航局卸責

桃園國際機場南跑道本月三日歲修，單跑道運作下，造成航班大亂、塞機、轉機情況嚴重，桃機公司昨公布檢討報告，提出五缺失、二改進，包括施工規畫、橫向溝通協調、營運配套措施不足，飛航公告太晚、對民眾宣傳不夠等；未來例行跑道維護十二小時內工程，利用深夜及離峰時段進行，超過十二小時的工程，將成立專案小組。

至於懲處名單部分，包含機場公司董事長楊偉甫、總經理范孝倫在內，總計十二名主管遭懲處，其中楊偉甫、范孝倫各記過一次，工程副總經理孫宏彬記過兩次、營運副總經理李俊德記過一次，其餘處長含以下層級八人，分別處申誡一次到記過兩次處分不等。

范孝倫指出，南跑道歲修在今年一月廿六日決定施工日期，二月廿一日發布飛航公告。事後檢討認為，技術面及行政面有待加強，包括施工規畫、橫向溝通協調與營運配套措施不足，飛航公告發布時間可適度提前、缺乏對旅客及民眾的宣傳、行政事宜不夠嚴謹等。

范孝倫說，涉及關閉跑道的飛航公告等資訊，未來將提早於預定關閉日九十天前發布為原則。交通部長王國材表示，下半年還有北跑道歲修，會按照新的標準作業程序處理。

至於旅客權益部分，范孝倫說，截至十八日止，彙整機場公司與各航空公司收到案件約三五○件，會持續跟航空公司關注此事。

不過有桃機基層員工質疑，機場公司做不好被懲處是天經地義，然而民航局航管組與飛航服務總台明明也應該為塞機負點責任，卻把所有的錯都推給機場公司，昨記者會根本是「推卸責任大會」。

民進黨立委李昆澤說，檢討報告應該是會同交通部、民航局一起整合出一份報告，畢竟機場方負責地面的運作，但航管是民航局管的，這次總台也有相關作為要檢討，包括塔台跟機場方的溝通如何更有效。國民黨立委廖先翔說，就行政懲處來看，最起碼要有一個上級督導單位負責才比較完整。

對此，交通部常務次長林國顯表示，交通部定位此次歲修為機場公司規畫例行維護工程，故僅懲處機場公司董事長、總經理等十二名高階主管。

至於航管在時間帶調整及ＡＡＲ（機場到場可接受率）管制作為上是否有疏失？范孝倫說，日後進行跑道維修時，將由機場公司總經理負責協調。民航局長何淑萍則說，航管以安全為最大考量，第一線管制員在航機隔離上依照飛航管理程序去做。