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吃含鉀食物護心 腎不好要限鉀

聯合報／ 郭志東／國泰綜合醫院心血管中心醫師
正常人應每天攝取4700毫克的鉀，最簡單的方法是將高鉀水果和蔬菜納入飲食中。圖／123RF
正常人應每天攝取4700毫克的鉀，最簡單的方法是將高鉀水果和蔬菜納入飲食中。圖／123RF

每天「鉀離子」都在人體發揮著一場不可或缺的角色，鉀默默協助心臟有規律地將血液順利輸送至全身高達10萬次，還能協助肌肉運動、神經傳導，以及維持腎臟過濾血液的功能。鉀並非治療或預防心臟疾病的特效藥，但適量的攝取有助於心臟健康。

獲取足夠鉀的最佳途徑，就是攝取水果和蔬菜，也可在乳製品、全穀類食物、肉類和魚類中找到。富含高鉀的食物，包括馬鈴薯、番茄、酪梨、新鮮水果（香蕉、柳橙和草莓）、乾果（葡萄乾、杏子、李子和無花果）、菠菜、豆類等。

鉀對心血管健康3功效

1.鉀能穩定血壓：高血壓患者飲食中攝取豐富的蔬菜、水果、低脂或無脂乳製品，可將收縮壓降低約10毫米汞柱，相當於一顆血壓藥的功效。

2.鉀有利於降低膽固醇：雖然膽固醇和鉀離子兩者之間沒有直接的關聯，但許多降低膽固醇的食物，如大部分的水果和蔬菜同時都富含鉀，若成功降低低密度脂蛋白，俗稱壞膽固醇，罹患心臟病的風險會減少。

3.鉀離子維持心跳規律：鉀對心臟跳動的規律性十分重要，甚至對於有心律不整問題的人來說，鉀離子不足會誘發心律不整發作。

每天攝取4700毫克鉀

正常人應每天攝取4700毫克的鉀，最簡單的方法是將高鉀水果和蔬菜納入飲食中。然而，過多的鉀也有其害處，尤其有腎衰竭或其他腎臟問題，須與醫師討論應攝取的鉀離子分量；一些常用於降血壓、減少蛋白尿和心衰竭的藥物，包括血管張力素轉化酶抑制劑（ACEI）、血管張力素接受器拮抗劑（ARB）及保鉀利尿劑等，可能會提高鉀離子的水平。

其他種類的利尿劑則可能加速鉀離子在尿液中的流失。在使用這類藥物的同時，應定期檢查鉀離子水平，如果血中鉀離子過低，在醫師指導下，可以透過鉀離子補充劑或增加攝取富含鉀的食物來提高。

水果 膽固醇 醫師

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