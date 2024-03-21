健康主題館／要震動、別拉動 大力刷牙反傷牙

●刷牙方式錯誤 全台牙周病盛行率達8成

●正確刷牙別著急 單顆慢慢刷別左右拉動

●睡前刷牙最重要 避免牙菌斑深夜滋生

牙齒不是有刷就好！中華民國家庭牙醫學會副理事長黃耀慧盤點，國人錯誤的刷牙方式，如把牙齒當馬桶刷、自認漱口等於刷牙、一天僅刷一次牙、不使用牙線等。他警示，錯誤的刷牙方式更容易發生口腔疾病，如蛀牙、牙周病等。依世界衛生組織調查，全球約有35億人罹患口腔疾病，嚴重影響身心健康，會增加失智症、心血管疾病的發生率。

右上到左下 正確貝氏刷牙法

黃耀慧說，刷牙不能過度用力，也不能太輕率。基本的貝氏刷牙法，建議從右上牙齒開始刷到左下，牙刷的刷毛與齒面呈現45度到60度，要涵蓋到牙齦。國人雖知道貝氏刷牙法，但大多只是從右刷到左，再從左刷到右，用最大的力氣把牙齒「嚕」一遍，這不僅會傷害琺瑯質，也會傷害牙齦造成牙齦萎縮，且牙齦一旦萎縮，即使使用牙齦填補手術，也無法回春。

刷牙應該要一顆一顆刷，刷的過程是牙刷的刷毛在牙齒上下輕輕震動，而不是左右「用力」拉動。建議可以使用電動牙刷，而電動牙刷也不建議在震動過程中，左右拉動，同樣也會傷害牙齒。

過度刷牙不只是會有牙齦萎縮問題，牙縫變大清潔不易，也因為牙根的暴露，會讓牙齒變成敏感性牙齒，喝冷水、吃甜食都可能讓牙齒感到酸軟不適。

睡前必潔牙 每天至少刷2次

標準的刷牙是睡前一次、三餐飯後各一次，早晨起床後一次，總計每天五次，但不是每個人都有時間可以飲食後立刻刷牙，因此建議一天最少要刷「兩次牙」，且睡前刷牙最為重要。黃耀慧表示，每個人睡眠時間約落在每天7到8小時，如果睡前沒有好好將菜渣、牙菌斑從牙齒上剔除，在睡眠時細菌就有大把的時間複製繁衍，大幅增加蛀牙或是牙周病的形成。

黃耀慧說，一般民眾習慣早上起床後先刷牙再吃早餐，但很多人會詢問「吃完早餐後還要再刷一次嗎？」答案是「要」。因為刷牙的目的在於避免細菌滋生，食物的殘渣是口腔中細菌的主要來源。

如果可以選擇，黃耀慧建議，早上起床先不刷牙，簡單漱口清除難聞口氣，吃完早餐後，刷一次牙就可以了，集中在飯後刷牙即可。只要睡前潔牙夠乾淨，起床時，頂多是口氣不好，用清水漱口就能消除，待吃完飯後再刷牙，就能達到避免蛀牙或牙周病的效果。

牙周不健康 憂鬱焦慮增風險

根據衛福部調查，台灣成人牙周病盛行率高達80%，其中4成7屬於「嚴重牙周病」患者。黃耀慧說，好好刷牙能有效避免牙周病，還能降低憂鬱、焦慮的風險。英國醫學期刊曾有研究指出，牙周病患者與沒有牙周病的人相比，罹患憂鬱、焦慮的風險增加37%，同時會增加心血管疾病、心臟代謝、自體免疫疾病等問題。

黃耀慧呼籲國人，平時養成正確刷牙的習慣，使用含氟牙膏，每半年到牙科診所清除牙結石，保持牙齒健康，也能預防其他疾病發生。