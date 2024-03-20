冷氣團明晨掰！連4日好天氣高溫上看30度 下周轉涼時間點曝

中央氣象署指出，冷氣團影響到明天清晨，北台灣溫度回升到20度，其他地區約為25至29度，接著溫度逐日回升，周六、周日各地都有30度以上機會，好天氣將維持到下周一。下周二鋒面通過、東北季風增強，北部及宜蘭地區再轉涼，北部及東半部有局部短暫雨，一路影響到周三。

氣象署預報員曾昭誠表示，冷氣團預計影響到明天清晨，北部、宜蘭及花蓮偏冷，部分地區仍有低於10度，其他地區早晚偏涼，白天冷氣團減弱，北台灣溫度回升到20度，其他地區跟今天持平，約為25至29度，為晴到多雲天氣，僅台東、恆春半島有零星降雨。

曾昭誠指出，接下來溫度逐日回升，周六、周日各地都有30度以上機會，好天氣將維持到下周一，但明天到下周二風向逐漸從東北風轉向東南風、南風，後期水氣較多會有午後陣雨，周五至下周一花東地區及恆春半島可能有零星雨。

他也說，周五、周六午後北部、宜蘭及中南部山區也有零星雨；周日、周一西半部山區、宜蘭有零星午後陣雨，但量跟區域都不大。

曾昭誠表示，下周二鋒面通過、東北季風增強，北部及宜蘭地區再轉涼，北部及東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，一路影響到下周三。

另外，他也說，周六到下周一清晨金門、馬祖，周六至下周二西半部地區可能有霧，提醒民眾留意。