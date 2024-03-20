桃機歲修懲處「機場公司全扛」 基層怒批：民航界卸責大會

桃園國際機場本月3日封閉南跑道3天進行歲修，封閉第一天就造成航班大亂，經過多日檢討，懲處名單於今天（20日）下午公布，只有懲處桃園機場公司，包括董事長楊偉甫、總經理范孝倫等12名高階主管。對此不滿的基層員工怒批，民航局航管組與飛航服務總台互相掩護，檢討時隱身不見，讓機場公司承擔一切。

機場公司今天召開記者會，公布檢討報告及懲處名單，記者會上媒體詢問，航管在時間帶調整及AAR管制作為上是否有疏失，最後皆由機場公司總經理范孝倫作答，說明日後再進行跑道維修時，將由機場公司總經理負責協調，避免本次塞機情況再次發生；民航局長何淑萍則在范孝倫說明後補充回應。

該員工表示，機場公司做不好被懲處也是天經地義，但本月3號封閉南跑道歲修當天，上午10點以後的航班量，只剩當天航班總量的三分之二，航管單位居然還可以搞到機場癱瘓，然後所有的錯都推給機場公司，真的很難看，記者會根本是「第一屆台灣民航界推卸責任大會」。

知情人士透露，一般民眾經由民航特考進入航管體系後，先進入民航人員訓練所，在這個階段就會先篩選與訓練「聽話」的學員送往飛航服務總台訓練，再依訓練成績與能力分發至塔台、近場台。當這些航管人員稍微資深一點之後，就看要留在總台第一線做到退休，留在總台辦行政，還是升官到民航局航管組。

令人詬病的是，如果有人能力很好但意見很多，只要「不聽話」，不論能力好不好，都會從上級單位往下丟，在這樣的體系裡面，有能力有想法的人會被打壓，所以現在的航管體系非常封閉。