今天「春分」各地偏冷 周五迎好天氣
受大陸冷氣團及東北季風影響，今天各地氣溫偏低，北部空曠地區低溫僅10度。明天起氣溫緩慢回升，周末全台高溫將達30度以上，好天氣持續到下周二，屆時因北方冷空氣南下，天氣再度轉濕涼。
今天是24節氣中的「春分」，但因冷空氣南下，北部、東北部及東部天氣偏冷，今晨最低溫出現在基隆七堵只有8.9度，今晚至明天清晨是冷氣團最強時間點。氣象署發布的低溫特報警示區包含新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、花蓮縣，都有10度左右低溫發生機率，中南部則日夜溫差大。
北部氣溫12至20度，中部14至24度，南部18至26度，花東地區15至22度。而中部以北空曠地區有機會出現10度以下低溫。冷氣團將持續影響至周四，周五起，全台氣溫明顯回升，尤其周六各地高溫將達30度左右。
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