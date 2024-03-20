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台灣龍珠基隆嶼4/1開放登島 看基隆嶼十景、挑戰登頂

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
有「台灣龍珠」美稱的基隆嶼，今年將在4月1日開放登島旅遊，每天限1200人總量管制。記者游明煌／攝影
有「台灣龍珠」美稱的基隆嶼，今年將在4月1日開放登島旅遊，每天限1200人總量管制。記者游明煌／攝影

有「台灣龍珠」美稱的基隆嶼，今年將在4月1日開放登島旅遊，每天限1200人總量管制，沿步道登頂可遠眺「基隆海檻」，是島上獨有的特色景觀，4到6月是百合花季。今年有21艘船舶申請載客登島， 可以看基隆嶼十景、挑戰登頂。

基隆嶼為重要漁場與休閒觀光場域，島上及周邊大小島礁，皆為火山生成之島嶼，擁有得天獨厚的自然景觀與海洋資源，面積約24公頃，狀如鯨魚，與棉花嶼、彭佳嶼及花瓶嶼為基隆外海四個火山島嶼。從基隆，鄰近的北海岸，東北角海岸線上都可以看到外海最顯著的地標。

基隆市府昨天公告，今年將從4月1日至10月31日開放基隆嶼登島，每日開放時間為上午8時至下午5時，遊程可洽市府核准的船家預約。

今年有21艘船舶申請登島，主要在八斗子碧砂、基隆港小艇碼頭、外木山、八尺門及望海巷漁港都可登船出發，基隆嶼行程有二合一「環島＋遶島」2小時行程、三合一「全島＋遶島」三點5小時行程、四合一「登島＋燈塔步道+遶島+海上巡航藍色公路」等。

遊客可至基隆旅遊網點選「基隆嶼觀光預約平台」查詢登島資訊並向登島船家預約，登島行程相當熱門，想要登上基隆嶼一覽美景的旅客，遊客可隨著專業導覽解說人員解說踏上基隆嶼一探秘境。

基隆嶼有豐富的生態景觀及「基隆嶼十景」，也可挑戰「登頂」，回望台灣的山海美景，欣賞360度獨特海景，感受基隆觀光的魅力。

海拔189.3公尺的基隆島燈塔，是台灣最早使用太陽能發電的燈塔，沿步道登頂更可遠眺「基隆海檻」，是島上獨有的特色景觀。島上有很多台灣特有種植物，除了春夏季鐵炮百合，秋季金花石蒜，還有神秘的11個和基隆有關的故事吸引民眾探尋，還可以欣賞7個以基隆為名的植物。

有「台灣龍珠」美稱的基隆嶼，今年將在4月1日開放登島旅遊，每天限1200人總量管制。記者游明煌／攝影
有「台灣龍珠」美稱的基隆嶼，今年將在4月1日開放登島旅遊，每天限1200人總量管制。記者游明煌／攝影
海拔189.3公尺的基隆島燈塔是台灣最早使用太陽能發電的燈塔。記者游明煌／攝影
海拔189.3公尺的基隆島燈塔是台灣最早使用太陽能發電的燈塔。記者游明煌／攝影

基隆嶼 基隆港 燈塔 環島 行程

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