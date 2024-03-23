＜鞋全家福＞ 春遊季全面85折　3/22-4/8

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★3/22-3/26 全品項正價品8折。(特價品、活動品除外)

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鞋全家福商品卡依面額分NT$ 1,000元、NT$500元、NT$100元三種選擇 圖／ 鞋全家福提供
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