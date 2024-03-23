＜鞋全家福＞ 春遊季全面85折　3/22-4/8

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adidas首5日限定8折

★3/22-3/26 全品項正價品8折。(特價品、活動品除外)

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會員消費點數到期提醒

親愛的鞋全家福會員您好， 2021年消費點數已於2023/12/31到期，折抵期限展延至2024/3/31日止，逾期未折抵使用，點數將全部歸零，提醒您消費請記得折抵使用。

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