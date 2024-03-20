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春遊新北串連20大系列活動 賞花品茗體驗在地春日時光

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北觀旅局串連各局處及區公所推「春遊新北 Love在其中」春季20大系列活動，今啟動儀式宣布活動開跑。記者李成蔭／攝影
新北觀旅局串連各局處及區公所推「春遊新北 Love在其中」春季20大系列活動，今啟動儀式宣布活動開跑。記者李成蔭／攝影

春季即將到來，新北觀旅局串連各局處及區公所推「春遊新北 Love在其中」春季20大系列活動，包含賞花、品茶、嚐美食、逛市集、逛展及藝術祭，盼讓民眾從4月一直到6月都能感受新北春日美好時光。

觀旅局表示，各局處、北觀處、東北角管理處等紛紛推別具特色的活動，包含「藝術花海活動」、「2024萬里花季旅遊」、「客家桐花祭與桐花小旅行」等系列活動，當中有新北好茶的「113年春季新北好茶」、「茶山繚療」及「2024新北藍茶藝術季」，適合親子同遊的「福隆生活節」、「2024新北考古生活節」、「435藝啟童樂」，結合在地特色體驗的「2024觀音觀鷹」及「野柳石光夜訪女王」，攜手藝術家推出「2024福隆沙雕藝術祭」與「2024北海岸時尚藝術季」，也不能錯過具「新北第一粽」美名的「石門粽及農特產品行銷推廣活動」。另外，也在5月份陸續推出「碧潭水舞」、「探旅新北-定向越野」以及「九份紅燈籠祭」等活動，不同以往的方式認識在地文化。

新北市副秘書長龔雅雯表示，即將迎來春季，市府結合各局處、8個區公所，提供超過20檔活動，其中包含室內外、多行政區，像這周馬上要登場的春紛節，邀請民眾野餐及聽音樂；坪林也將於4月推「茶山繚療」活動，6月推出春茶；「青春山海線」邀民眾觀音山賞櫻、十三行博物館的考古生活節、九份紅燈籠、夜訪野柳女王頭等。

龔雅雯指出，春遊新北從4月到6月，可讓民眾一路體驗夜訪九份紅燈籠、健康路跑、賞花季、品好茶、逛市集、看水舞、觀鷹趣、讀文藝等多項活動，不只可享受春日時節輕鬆愉快的時光，也能體驗城市活力，活絡在地經濟。

新北觀旅局串連各局處及區公所推「春遊新北 Love在其中」春季20大系列活動，今啟動儀式宣布活動開跑。記者李成蔭／攝影
新北觀旅局串連各局處及區公所推「春遊新北 Love在其中」春季20大系列活動，今啟動儀式宣布活動開跑。記者李成蔭／攝影
新北市府結合各局處、8個區公所推「春遊新北 Love在其中」，其中坪林春茶成亮點，業者不只要讓民眾品茗，還結合茶主題餐點、點心等，讓民眾有前所未有的體驗。記者李成蔭／攝影
新北市府結合各局處、8個區公所推「春遊新北 Love在其中」，其中坪林春茶成亮點，業者不只要讓民眾品茗，還結合茶主題餐點、點心等，讓民眾有前所未有的體驗。記者李成蔭／攝影
新北觀旅局串連各局處及區公所推「春遊新北 Love在其中」春季20大系列活動，今啟動儀式宣布活動開跑。記者李成蔭／攝影
新北觀旅局串連各局處及區公所推「春遊新北 Love在其中」春季20大系列活動，今啟動儀式宣布活動開跑。記者李成蔭／攝影
新北觀旅局串連各局處及區公所推「春遊新北 Love在其中」春季20大系列活動，新北市副秘書長龔雅雯致詞。記者李成蔭／攝影
新北觀旅局串連各局處及區公所推「春遊新北 Love在其中」春季20大系列活動，新北市副秘書長龔雅雯致詞。記者李成蔭／攝影
新北觀旅局串連各局處及區公所推「春遊新北 Love在其中」春季20大系列活動，今啟動儀式宣布活動開跑。記者李成蔭／攝影
新北觀旅局串連各局處及區公所推「春遊新北 Love在其中」春季20大系列活動，今啟動儀式宣布活動開跑。記者李成蔭／攝影
新北市府結合各局處、8個區公所推「春遊新北 Love在其中」，其中坪林春茶成亮點，業者不只要讓民眾品茗，還以高腳杯特別方式讓民眾有前所未有的體驗。記者李成蔭／攝影
新北市府結合各局處、8個區公所推「春遊新北 Love在其中」，其中坪林春茶成亮點，業者不只要讓民眾品茗，還以高腳杯特別方式讓民眾有前所未有的體驗。記者李成蔭／攝影

九份 博物館 女王頭 桐花祭

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