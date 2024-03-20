林百貨疑熱脹冷縮外牆剝落 醫提醒砸傷事故應對三步驟

90多年歷史的台南市定古蹟林百貨，昨日晚間5樓頂層雨遮板底部粉刷層表面洗石子局部剝離，迸落在中西區忠義路二段路面，所幸並無造成傷亡。不過全台屋齡平均超過30歲，危老建築外牆磁磚掉落事件時有所聞，路上行人恐怕都可能面臨砸傷危險。急診醫師就表示，掉落物砸傷的患者不少見，若民眾在路上遇到，記得謹記3步驟，保護自己再幫助他人。

文化局指出，林百貨雨遮板底部粉刷層表面洗石子掉落的部分，許多屬於90多年前的舊有建材，初步研判疑因是建築表面熱脹冷縮與強風吹拂，才導致意外發生；林百貨屬市定古蹟，在2010年1月啟動修復工程，並在2013年1月完成修復，完工迄今已逾10年。

林百貨建物外牆局部剝落，但其實全台各地都有危老建築，且台灣平均屋齡早已超過30年，民眾走在路上恐怕都得冒上生命危險。北市聯醫整合醫學照護科主治醫師姜冠宇表示，掉落物砸傷的患者在急診並不少見，但主要還是來自施工現場的意外，或者是建築、鷹架結構崩塌後，人從高處摔落的傷害事故，很容易有肋骨斷裂、氣胸等狀況。

姜冠宇說，掉落物砸傷患者送至急診時，臨床上會先確認是否頭部有受傷，意識是否清晰，確保中樞神經有無受損，接下來才四肢有無大量出血，有時生命危險不一定是大量外部傷口，可能是內出血，容易沒有注意到，因此也會監控生命徵象，確定血壓不會過低，避免因此死亡，其餘則是外傷評估。

若民眾在路上遇到砸傷事故，該如何提供幫助？姜冠宇指出，民眾可按照3步驟應對，第一「確認安全」得優先確保環境是否會再次發生掉落事件，先確保自己在安全的環境；第二「確認呼吸」通報119時明確告知傷者是否有呼吸，讓醫療人員提供指示與協助；第三「小心移動」，患者傷口範圍無法確認時，不輕易移動傷者，否則可能造成患者傷口撕扯反而增加死亡風險，若要移動患者到安全處則確保有足夠人力將障礙物搬開，小心搬動後固定傷口。