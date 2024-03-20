快訊

00939官網「淨值」14.98元…收盤價瀕臨破發！ 成交量高達77萬多

台積電嘉義設廠用水掀爭議！水利署計畫由雲林支援 地方跳腳

獨／新壽增資資喬不攏 黃天牧氣到直接找吳家兩兄弟面談

聽新聞
test
0:00 / 0:00

林百貨疑熱脹冷縮外牆剝落 醫提醒砸傷事故應對三步驟

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
台南市定古蹟林百貨昨晚發生雨遮板底層剝落，南市文化局今早現勘為古蹟「體檢」。記者萬于甄／攝影
台南市定古蹟林百貨昨晚發生雨遮板底層剝落，南市文化局今早現勘為古蹟「體檢」。記者萬于甄／攝影

90多年歷史的台南市定古蹟林百貨，昨日晚間5樓頂層雨遮板底部粉刷層表面洗石子局部剝離，迸落在中西區忠義路二段路面，所幸並無造成傷亡。不過全台屋齡平均超過30歲，危老建築外牆磁磚掉落事件時有所聞，路上行人恐怕都可能面臨砸傷危險。急診醫師就表示，掉落物砸傷的患者不少見，若民眾在路上遇到，記得謹記3步驟，保護自己再幫助他人。

文化局指出，林百貨雨遮板底部粉刷層表面洗石子掉落的部分，許多屬於90多年前的舊有建材，初步研判疑因是建築表面熱脹冷縮與強風吹拂，才導致意外發生；林百貨屬市定古蹟，在2010年1月啟動修復工程，並在2013年1月完成修復，完工迄今已逾10年。

林百貨建物外牆局部剝落，但其實全台各地都有危老建築，且台灣平均屋齡早已超過30年，民眾走在路上恐怕都得冒上生命危險。北市聯醫整合醫學照護科主治醫師姜冠宇表示，掉落物砸傷的患者在急診並不少見，但主要還是來自施工現場的意外，或者是建築、鷹架結構崩塌後，人從高處摔落的傷害事故，很容易有肋骨斷裂、氣胸等狀況。

姜冠宇說，掉落物砸傷患者送至急診時，臨床上會先確認是否頭部有受傷，意識是否清晰，確保中樞神經有無受損，接下來才四肢有無大量出血，有時生命危險不一定是大量外部傷口，可能是內出血，容易沒有注意到，因此也會監控生命徵象，確定血壓不會過低，避免因此死亡，其餘則是外傷評估。

若民眾在路上遇到砸傷事故，該如何提供幫助？姜冠宇指出，民眾可按照3步驟應對，第一「確認安全」得優先確保環境是否會再次發生掉落事件，先確保自己在安全的環境；第二「確認呼吸」通報119時明確告知傷者是否有呼吸，讓醫療人員提供指示與協助；第三「小心移動」，患者傷口範圍無法確認時，不輕易移動傷者，否則可能造成患者傷口撕扯反而增加死亡風險，若要移動患者到安全處則確保有足夠人力將障礙物搬開，小心搬動後固定傷口。

古蹟 姜冠宇 建築 林百貨

延伸閱讀

林百貨90年雨遮板疑熱脹冷縮剝落 文化局今早現勘檢修

市定古蹟出事！林百貨雨遮板表層混凝土崩落 初判肇因於熱脹冷縮

「小家庭照護量能不足」醫看虐童警訊 未來依賴這件事跑不掉

《缺藥浪潮來襲3》勿讓健保砍藥價 醫、藥界提建議

相關新聞

高鐵票價隨電價調漲？ 王國材給了答案

4月新電價將拍板，經濟部本周將召開電價審議委員會決議，隨著電價調漲，外界關注用電大戶台鐵、高鐵票價是否也跟著調漲。交通部...

塞機檢討 選錯關閉時間、人力斷層缺乏專業職能

桃機公司今天下午將舉行跑道歲修檢討報告記者會，一名熟悉桃機空側作業的資深教官認為，這次桃機歲修跑道造成嚴重塞機、轉降事件...

滿滿不舉、罹癌圖 菸盒警示圖得占一半面積 22日起開罰

菸害防制法新法於去年3月22日正式上路，今將滿一周年，菸盒警示圖文至少佔50%的新規上路緩衝期一年將至。國健署長吳昭軍表...

星宇航空越南第4航點開賣 7月1日起台北直飛富國島

星宇航空今宣布插旗新興熱門度假勝地富國島，7月1日正式從台北啟航，每周五班次往返，執飛航機為A321neo，屆時將成為最...

馬祖藍眼淚季 早鳥開賣！3天2夜5千有找 折扣碼享95折

每年一房難求的「馬祖浪漫藍眼淚季」、璀璨絢麗的「澎湖花火節」即將相繼登場。立榮假期即起推出馬祖/澎湖春夏早鳥優惠，即日起...

東成醬油「釀」風波！上午逾百組民眾退貨 業者：負起全責

鏡週刊報導台南老字號東成醬油爆疑混用他廠油品，昨晚業者發布聲明，並公告消費者即日起至4月19日持開公司產品包裝或者發票，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。