漸凍症阿嬤吃年糕險窒息 預立醫療決定減少臨終痛苦

南投縣74歲簡姓阿嬤罹患漸凍症，過年時吃年糕梗塞，差點窒息。她希望面臨死亡時可以不用承受插鼻胃管的痛苦，由南投醫院放射腫瘤科主任翁益強協助預立醫療決定，幫助阿嬤保障善終權益。

部立南投醫院表示，簡姓阿嬤去年因為四肢無力，就醫後經診斷為「肌萎縮性脊髓側索硬化症」，也就是漸凍症。病症發展迅速，阿嬤已行動不便，舌頭、喉嚨的肌肉萎縮出現構音困難、吞嚥困難。

過年時吃阿嬤吃年糕不慎異物梗塞險窒息，好在兒子及時用哈姆立克法，讓阿嬤吐出異物，讓全家人鬆了口氣。阿嬤士覺得插鼻胃管是件難受的事，希望未來面臨死亡時不用承受這種痛苦，希望預立醫療。

放射腫瘤科主任翁益強帶領團隊至簡阿嬤家中，一起完成預立醫療照護諮商及預立醫療決定。翁益強說，不使用鼻胃管並非將病人餓死，主要的用意是減少灌食，但持續經口進食，依照病人的身體需求漸進的提供合適的食物、飲水。

安寧療護幫助病患在末期時能夠舒適有尊嚴，而預立醫療決定可在自己有意識的時候保障善終權益，並有機會讓家人知道病患自己的決定。

翁益強說，末期病人、不可逆轉的昏迷狀態、永久植物人狀態、極重度失智、病人疾病狀況或痛苦難以忍受、疾病無法治癒且依當時醫療水準無其他合適解決方法之情形。可依預立醫療決定，走完人生最後一程，目前共計有12類罕見疾病適用。