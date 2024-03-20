打造最強淨透發光肌！2024討論度最高的十大美白成分 擊退惱人黑色素

最強美白幫手！

春暖花開的季節之後，馬上就要迎來豔陽高照的夏季，愛漂亮的水水們都想把握最後美白時刻，用勻淨透亮的膚色迎接炎炎夏日。大家的心聲，《網路溫度計DailyView》都知道！

隨著審美觀念進化，女孩們不再一昧追求「白」，而是更看重膚色均勻，以及從肌底散發出來的無暇透明感。購買美白產品時也更加注重成分，深入了解哪些最強幫手可以從源頭打擊黑色素？

刺激黑色素生成的3大因素，包含紫外線、細胞老化與激素，除了加強防曬抵禦紫外線傷害之外，使用美白產品助攻也是愛美人士必備的保養程序。近年來，具有強大抗氧化能力的維生素C、有助抑制黑色素傳導的菸鹼醯胺，以及能幫助抑制黑色素沉澱的傳明酸，都是廣受網友歡迎的明星成分。

《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查近一年討論度最高的「十大美白成分」，它們各自有哪些效果、又是如何幫助肌膚恢復淨白透亮的呢？趕快一起來看看！

image source：示意圖／Pexels

No.1 維生素C及其衍生物

保養資訊日新月異，女孩們的護膚觀念也更上一層樓！消費前總是做足功課，研究這些擦上臉的瓶瓶罐罐是否能有效達到期望？說到美白，擁有強大抗氧化能力的維生素C絕對是最受歡迎的熱門成分之一，能讓肌膚更明亮、細緻、減少黑色素生成，許多愛美水水都說「早C晚A很有用」、「維他命C效果真的不錯，吃的擦的雙管齊下更有效」。

不少品牌也爭相推出強打此主流成分的產品，像是Kiehls契爾氏的激光極淨白淡斑精華，以及寶拉珍選的C25瞬效亮白淡斑精華都在其中。

另外，醫美品牌DR.WU推出的「潤透光美白精華液」先前就在《2023十大討論度最高的開架美白精華液》調查中殺進排行前三名，2024年的升級版「超微C美白精華液」更是讓配方再進化，以最熱門的維他命C為核心成分，結合「乙基C、長效C、微脂C」三種維他命C，鎖定黑色素形成鏈逐一擊破，從源頭抑黑，搭配能紓緩敏弱不適的菸鹼醯胺B3和角質代謝因子，全方面狙擊黑色素，除了白還給你更透、更亮的健康好膚質。

image source：DR.WU

No.2 穀胱甘肽

除了做好防曬抵禦紫外線，「抗氧化」可說是美白的第一步，不僅維生素C是絕佳幫手，「穀胱甘肽」也是近年來炙手可熱的明星成分，抗氧化能力有過之而無不及，兩者加上維生素E一起協作更能發揮效果。

穀胱甘肽能夠干擾黑色素生長，進而減少其聚集、形成斑點，改善肌膚暗沉與色素沉澱，讓膚色看起來明亮有光澤，透出閃閃動人的淨白光采，廣受愛美人士推崇「有一陣子很認真買穀胱甘肽的保健食品跟美白精華，真的白滿快，氣色也變好」。

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No.3 傳明酸

傳明酸是美白界中的元祖級成分，具有良好的耐酸鹼性，穩定性高、不易受溫度和光線影響，也被衛福部食藥署認證有助於抑制黑色素形成、防止色素斑形成。



無論是曬太陽後容易產生的黑斑、雀斑，或是因粉刺、痘痘留下來的色素沉澱都能改善，被網友稱讚「擦痘疤上很有效，代謝比較快」。開架通路也有許多價位親民的傳明酸美白精華，例如BFFECT好肌膚精華研究室的Luz淡斑美白精華，和達特醫的傳明酸精華都受到不少網友歡迎。

image source: BFFECT

No.4 果酸

果酸是水溶性的成分，可以幫助調理皮膚、去角質，不讓老廢角質過度累積在肌膚表層，藉此改善暗沉膚色、重獲勻淨明亮的狀態，是備受討論的人氣美白成分。常見的種類包含甘醇酸、乳酸、蘋果酸、檸檬酸、酒石酸等等。

果酸依照不同濃度也有不同作用，低濃度果酸可改善粗糙、提亮和調理膚質；中高濃度則可以調整粉刺與痘痘問題、改善斑點、促進肌膚新陳代謝。不過濃度過高的酸類成分可能造成肌膚受損，使用前最好先尋求專業醫師意見。

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No.5 菸鹼醯胺

菸鹼醯胺是維生素B3的一種，水溶性且分子量小，可以穿透角質層、深入肌底作用，最被熟知的功能包含修復、保濕、調節皮脂分泌、舒緩肌膚等等，堪稱是保養界的全能王牌！與其他成分互相搭配，更能發揮一加一大於二的的效果，百搭又萬用。



除了控油、改善毛孔粗大、為肌膚補水之外，菸鹼醯胺也藉由抑制黑色素傳達至皮膚表層，進而提亮膚色、對抗暗沉蠟黃，受到忠實粉絲愛戴，直呼「不能沒有它」、「擦了皮膚有變比較細也比較亮」。

image source: 達特醫

No.6 杏仁酸

杏仁酸是居家煥膚的常見明星成分，脂溶性特色可以幫助代謝角質、暢通毛孔，對痘痘、粉刺的改善都很顯著，深受油痘肌朋友歡迎。也因為加速代謝老廢角質，使膚質更加均勻明亮、光滑細緻。

知名醫美品牌經典之作「杏仁酸亮白煥膚精華18%」熱銷多年，除了改善肌膚瑕疵問題，還添加「亮白修護精萃」讓修護與提亮同步到位，打造自帶美肌濾鏡的晶透瞬白，成為網友的保養愛用品，大讚「長大膿痘的次數少很多，臉也變透亮」。

No.7 水楊酸

常見的煥膚酸類保養品，除了果酸、杏仁酸還有水楊酸！同樣是脂溶性的酸類，水楊酸可以深入毛孔，清潔多餘的油脂、老廢角質或殘留的化妝品，讓毛孔徹底暢通深呼吸，同時改善皮膚粗糙、粉刺、痘痘等惱人的肌膚狀況。

表層的角質被更新代謝後，不僅膚觸細緻度被提升，膚色也自然而然被提亮，讓女孩們的臉蛋看起來更勻淨透白，像是寶拉珍選的2%水楊酸精華液就受到不少網友推崇「黑頭少很多，臉看起來也比較亮」、「透亮度有變好」。

image source: 寶拉珍選

No.8 革糖素

開架品牌OLAY的高效透白光曜精華，又暱稱「革糖素小白瓶」，是近年新崛起的評價美白戰鬥機，引領「抗糖美白」風潮，造成許多討論話題，成為不少網紅的推薦好物，更被愛用者大讚「提亮很有感」、「試了兩個月，皮膚真的有變白變亮耶！」。

隨著產品討論熱度不斷，革糖素成分對美白的益處也持續被關注，可以提升20%黑色素凈化力，幫女孩們掃去暗沉、補水又補光，擊退蠟黃後，看得見肌膚透亮度UP UP，展現水潤亮白光采。

image source: OLAY

No.9 熊果素

衛福部認證美白成分再+1！熊果素透過抑制酪氨酸酶活性，減少黑色素生成，同時具有抗氧化作用，在保養界中名號響亮，幾乎是無人不知、無人不曉的美白聖品之一。能幫助改善斑點和皮膚暗沉問題，被廣泛使用在精華液、身體乳等護膚產品中，例如台灣本土品牌雪芙蘭推出的高效美白乳液就是其中之一。

不過熊果素屬於光敏感性高的物質，當肌膚接過多時，容易因為紫外線照射引起過敏，建議敏感肌的人在夜間使用，或先諮詢醫生建議！

No.10 A醇

A醇近幾年在保養市場中相當火紅，掀起「早C晚A」抗老護膚風潮。能幫助改善粗糙、鬆弛、去除老廢角質、促進肌膚新陳代謝，被視為全方位的保養神器，相關產品更如雨後春筍般出現。



醫美品牌DR.WU推出的「超A醇煥顏緊緻精華1.5%」，結合A醛、A醇、A酯、維他命B3和維他命B5等「3A2B」配方，主打低刺激高效抗老，讓修護、緊緻、澎彈、提亮一次到位，被使用者稱讚「毛孔緊緻度和出油效果確實有感，臉也變透亮」。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年2月21日至2024年2月20日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『美白成分』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統