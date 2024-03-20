嬰兒哭鬧高峰期出生後前3個月 平均每天哭1至2小時

寶寶哭不停，心事有誰知，台東馬偕醫院醫師張恩菩表示，根據調查，嬰兒出生後前3個月是哭鬧高峰期，平均每天達68至133分鐘，背後可能多重因素造成，呼籲家長莫焦慮，耐心找到原因。

台東馬偕醫院小兒科醫師張恩菩今天召開記者會，她說，日前凌晨2時許，一對年輕夫妻抱著襁褓中嬰兒奔急診室，夫妻說「妹妹（嬰兒）凌晨12時許醒來就狂哭到現在，尿布也換了、奶也喝了，怎麼哄妹妹就是沒辦法安靜」。

張恩菩說，正當夫妻倆滿臉疲憊不堪，還在焦慮不安時，手上嬰兒卻安靜睡著了，經完整診察顯示嬰兒是健康的。

張恩菩表示，嬰兒出生後前3個月是哭泣高峰期，平均每天哭鬧時間落在68到133分鐘，而且有9成5家庭，在喜迎寶貝的頭1.5個月，每天可能有4小時的時間都被這個新成員哭聲所縈繞；無論是不是新手爸媽，任何照顧者在面對哭得聲嘶力竭、無法被安撫的孩子時，難免會手足無措、焦急、沮喪。

張恩菩表示，常有父母因寶寶哭鬧不停，帶小孩來急診或門診評估，診察後通常顯示寶寶是健康無礙的；陪伴寶貝過程中，保持冷靜與耐心，就算寶寶始終無法安靜下來，也不必因此感到內疚。

她說，「嬰兒哭泣高峰期」大約落在出生後3個月內，撐過這段時間，照顧上往往就會更順手，照顧者如果在過程中忍不住感覺到越來越焦慮或憤怒，可以請其他家人換手照顧孩子，或者將孩子暫放一個安全環境，先離開現場2到3分鐘，並專注在「穩定、緩和自己的情緒」的放鬆技巧上（比如深呼吸、喝杯熱茶）。

千萬不要在盛怒中搖晃、責打、罵或者用枕頭棉被蓋住寶寶口鼻，柔弱嬰孩會因為出血、窒息留下永久後遺症，甚至會有立即的生命危險。

張恩菩表示，面對哭不停的嬰兒，還是有一些方法可解決，除先確認哭泣的孩子是否尿布濕了、肚子餓了外，也可試試看減少環境中刺激的光線或聲音、給予親餵母乳或安撫奶嘴，也可使用嬰兒包巾，將嬰兒包裹讓他有安全感，或抱著孩子走一走，輕柔的撫觸或按摩、溫柔對寶寶說話或哼歌，也可以幫孩子洗一個舒服溫水澡。

另外在哺餵層面調整上，可以持續提供寶寶最容易消化吸收又有益於免疫力的「母乳」，是哺餵最佳選擇。

張恩菩表示，每個孩子先天氣質不同，在經歷「嬰兒哭泣高峰期」時，哭鬧程度會因人而異，或者也可視作每個寶寶表達自我的方式本就會各有特色；只要家人願耐心陪伴孩子度過，「嬰兒哭泣高峰期」的哇哇大哭，並不會造成孩子任何短期或長期傷害。

如果寶寶平時膚色、體溫、活力、餵奶、與大小便狀況都與平常無異，便不必擔心；如果對寶寶不間斷哭泣感到不放心，也可隨時尋求小兒科醫師協助。