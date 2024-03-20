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6歲男童頭痛高燒1週 醫師診斷急性淋巴性血癌

中央社／ 台中20日電

中國醫藥大學兒童醫院今天表示，6歲男童出現頭痛、牙痛、腹痛及高燒等症狀長達1週，經骨髓檢查芽細胞數值遠高於正常值，診斷為急性淋巴性血癌，治療3年後回歸日常生活。

中國醫藥大學兒童醫院今天發布新聞稿指出，6歲男童突然出現牙痛、腹痛和頭痛等不舒服情形，晚上無法好好休息而睡眠不足。父母發現男童臉色變得蒼白，高燒倦怠、虛弱到無法走路的狀況長達1週，輾轉到中國醫藥大學兒童醫院尋求協助。

院方表示，男童骨髓檢查呈現芽細胞高達52%，遠高於正常值應小於5%；而白血球、血色素、血小板等數值則都遠低於正常值。經兒童血液腫瘤科主任張德高診斷為急性淋巴性血癌，安排台灣兒童癌症治療研究群的標準化療方案。

3年後男童癌細胞完全清除，後續由兒癌專家團隊持續追蹤，順利回歸日常校園生活。張德高提醒，小孩子因不擅表達自己的身體狀況，加上照顧者對兒癌不熟悉，易錯失早期治療機會。

中華民國兒童癌症基金會提出，當發現孩子有兒癌9大警徵，包括不明原因發燒持續1週以上、不明原因的疼痛、不明原因的腫塊、淋巴結腫大、生長發育發生改變、臉色蒼白、紫斑或出血傾向、神經方面的症狀以及眼球異常反射光（白色瞳孔）等症狀，都應儘速到醫療院所的兒童血液腫瘤科就醫。

兒童血腫科醫師余登揚表示，全台每年約有150到200名兒童罹患急性淋巴性血癌，雖然兒童癌症和成人癌症相比，整體存活率高出許多，但仍會遇到一些困難治療的狀況。除了有傳統療法外，目前積極整合免疫治療、細胞治療、標靶治療和質子治療等新興療法，為兒癌病童打造個人化療程，帶來更加樂觀的治療前景。

淋巴 癌症治療

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