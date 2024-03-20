星宇航空7月1日開航富國島　擁越南四航點國籍航空之最

星宇航空今天（20日）宣布，插旗新興熱門度假勝地-富國島，7月1日正式從台北啟航，以A321neo執飛，每周五班次往返，屆時星宇航空將成為最多越南航點的國籍航空，一共飛航胡志明市、河內、峴港及富國島四個航點。加上4月2日開闢的台中-峴港航線，每周將提供35架次往返台越航班。

星宇航空表示，富國島位於越南西南方，除了是越南最大離島之外，也是唯一免簽證的越南領土，以清澈海水和潔白沙灘著稱，島上遍布五星酒店及Villa，平易近人的價格、多樣性美景，讓旅客擁有最極致奢華享受。富國島有世界最長跨海纜車、越南最大野生動物園和遊樂園等各式繽紛景點，使其成為親子旅遊的首選，星宇航空與各大旅行社皆有合作推出富國島團體行程，5天4夜最低價新台幣35，900起。