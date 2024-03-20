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星宇航空7月1日開航富國島　擁越南四航點國籍航空之最

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
旅客可以在富國島欣賞到美麗的日落海景。圖／星宇航空提供
旅客可以在富國島欣賞到美麗的日落海景。圖／星宇航空提供

星宇航空今天（20日）宣布，插旗新興熱門度假勝地-富國島，7月1日正式從台北啟航，以A321neo執飛，每周五班次往返，屆時星宇航空將成為最多越南航點的國籍航空，一共飛航胡志明市、河內、峴港及富國島四個航點。加上4月2日開闢的台中-峴港航線，每周將提供35架次往返台越航班。

星宇航空表示，富國島位於越南西南方，除了是越南最大離島之外，也是唯一免簽證的越南領土，以清澈海水和潔白沙灘著稱，島上遍布五星酒店及Villa，平易近人的價格、多樣性美景，讓旅客擁有最極致奢華享受。富國島有世界最長跨海纜車、越南最大野生動物園和遊樂園等各式繽紛景點，使其成為親子旅遊的首選，星宇航空與各大旅行社皆有合作推出富國島團體行程，5天4夜最低價新台幣35，900起。

歡慶富國島盛大開航，星宇航空特別推出「富國島直擊企劃」，自3月22日起，跟著星宇航空小編搶先體驗當地最熱門的旅遊景點及網美打卡秘境，不論是開箱絕美奢華獨棟Villa、品嚐最道地的越南美食，或是欣賞最美的日落海景，星宇航空將帶旅人身歷其境，用不一樣的視角體驗富國島的魅力。

每週五班次往返，執飛航機為A321neo，屆時星宇航空將成為最多越南航點的國籍航空。圖／星宇航空提供
每週五班次往返，執飛航機為A321neo，屆時星宇航空將成為最多越南航點的國籍航空。圖／星宇航空提供
星宇航空台北-富國島航班資訊。圖／星宇航空提供
星宇航空台北-富國島航班資訊。圖／星宇航空提供
島上遍佈五星酒店及Villa，平易近人的價格、多樣性美景，讓旅客擁有最極致奢華享受。圖／星宇航空提供
島上遍佈五星酒店及Villa，平易近人的價格、多樣性美景，讓旅客擁有最極致奢華享受。圖／星宇航空提供
富國島有世界最長跨海纜車、越南最大野生動物園和遊樂園等各式繽紛景點。圖／星宇航空提供
富國島有世界最長跨海纜車、越南最大野生動物園和遊樂園等各式繽紛景點。圖／星宇航空提供
星宇航空今天宣布插旗新興熱門度假勝地-富國島，7月1日正式從台北啟航。圖／星宇航空提供
星宇航空今天宣布插旗新興熱門度假勝地-富國島，7月1日正式從台北啟航。圖／星宇航空提供

富國島 星宇航空 景點 越南

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