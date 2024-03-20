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滿滿不舉、罹癌圖 菸盒警示圖得占一半面積 22日起開罰

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
國健署菸害防制組長羅素英表示，先前實地訪查販賣商家，在傳統雜貨店、檳榔攤、大賣場等，仍有部分違規產品，提醒業者3月22日後新規上路，違法販售將罰1至5萬元罰鍰。記者鄒尚謙／攝影
國健署菸害防制組長羅素英表示，先前實地訪查販賣商家，在傳統雜貨店、檳榔攤、大賣場等，仍有部分違規產品，提醒業者3月22日後新規上路，違法販售將罰1至5萬元罰鍰。記者鄒尚謙／攝影

菸害防制法新法於去年3月22日正式上路，今將滿一周年，菸盒警示圖文至少佔50%的新規上路緩衝期一年將至。國健署長吳昭軍表示，今年3月22日將正式實施，已通知各地方政府衛生局加強查緝，若經查獲違規情形，最高可裁罰500萬元罰鍰，並令其限期回收或退運，且按次處罰，提醒製造或輸入業者及販賣業者切勿以身試法。

菸盒警示圖文標示至少得佔菸盒50%以上面積，為菸害防制法第9條第2項及第3項之標示規定、第29條第1項第3款之製造或輸入業者違規罰則及同條第3項之販賣者違規罰則。

國健署菸害防制組長羅素英表示，如今政策緩衝期一年即將屆滿，國健署先前實地訪查販賣商家，在傳統雜貨店、檳榔攤、大賣場等，仍有部分違規產品；因此已再次提醒便利超商、量販店及菸酒專賣店等菸品販賣業者遵行規定，新規將於今年3月22日開始正式施行。

「違規業者罰則部分最高可處500萬罰鍰。」羅素英說，製造、輸入業者若違反菸品警示圖文擴大至50%規定，可處100萬元以上、500萬元以下罰鍰；至於販售業者，便利商店、大型量販店，或者甚至檳榔攤，凡販售菸品業者，違反則可罰1萬元以上5萬元以下罰鍰。

吳昭軍表示，已協同各地方政府衛生局，加強對市售菸品之查緝工作，若經查獲違規情形，針對製造輸入業者違法，除罰鍰外，將並令其限期回收或退運，且按次處罰，提醒製造或輸入業者及販賣業者切勿以身試法。

國健署提醒，吸菸不僅導致吸菸者本身肺癌口腔癌心血管疾病、眼睛病變、性功能障礙等疾病風險增加，且二手菸、三手菸還會影響到朋友家人及非吸菸者的健康。且菸盒包裝上使用較大警示圖文可更引人注目，還更有機會長期維持警惕效果，且更清楚地傳達健康風險，亦可達到向兒童及青少年傳遞健康訊息，並促進吸菸者戒菸

國健署呼籲，民眾不使用、不購買違法產品，若發現違反菸害防制法之情形，可檢附具體事證，就近向所在地衛生局或以市內電話撥打菸害諮詢及檢舉免付費專線（0800-531531）予以檢舉。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

口腔癌 國健署 心血管疾病 戒菸 肺癌

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