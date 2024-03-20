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星宇航空越南第4航點開賣 7月1日起台北直飛富國島
星宇航空今宣布插旗新興熱門度假勝地富國島，7月1日正式從台北啟航，每周五班次往返，執飛航機為A321neo，屆時將成為最多越南航點的國籍航空，一共飛航胡志明市、河內、峴港及富國島4個航點；加上4月2日開闢的台中-峴港航線，每周將提供35架次往返台越航班。
星宇航空表示，富國島位於越南西南方，除了是越南最大離島外，也是唯一免簽證的越南領土，以清澈海水和潔白沙灘著稱，島上遍佈五星酒店及Villa，平易近人的價格、多樣性美景，疫後吸引不少觀光客前往。
星宇航空指出，慶祝富國島盛大開航，星宇航空推出「富國島直擊企劃」，3月22日起可跟著星宇航空小編體驗當地最熱門的旅遊景點及網美打卡秘境，包括開箱獨棟Villa、品嚐越南美食，或是欣賞日落海景，可鎖定星宇航空官方Instagram。
星宇航空也說，富國島有世界最長跨海纜車、越南最大野生動物園和遊樂園等各式繽紛景點，使其成為親子旅遊的首選，星宇航空與各大旅行社皆有合作推出富國島團體行程，5天4夜最低價35900起。
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