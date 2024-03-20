肛門塞整顆椰子！高雄男2天無法排尿就醫 緊急剖腹取出

50多歲男子日前因無法排尿與嚴重腹痛到高雄義大醫院掛急診，醫師照電腦斷層後發現竟有一整顆椰子卡在直腸內壓迫尿道，外科醫師陳致一馬上動手術取出椰子；該案已刊登在英國醫學期刊上，民眾表示「怎麼塞進去的？真的很玄」。

據英國醫學期刊BJS (British Journal of Surgery) ，該名56歲男性因連續2天重度腹痛、無法排尿和便秘，掛急診後照腹部電腦斷層顯示直腸內有大型異物，已壓迫前列腺尿道，導致無法排尿，醫師後來經確認該異物為一顆椰子，必須剖腹才能從直腸內取出。高雄義大醫院一般醫學外科主任陳致一投稿在醫學期刊。

該男子在醫院先嘗試插管導尿及機械協助排尿，醫師徒手伸進男子肛門也無法將椰子取出，考量再拖下去男子膀胱恐會爆炸，直腸也會因壓迫壞死，最終剖腹開腸才成功將椰子取出，但男子直到痊癒出院前都不願說明椰子是如何塞進去的。

網友驚訝表示「奇人異技，可惜只能表演一次」、「他可以生小孩了」、「人體肌肉彈性好大，真奧妙」、「椰子尺寸多大？」。