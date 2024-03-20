快訊

凱特王妃病情引猜測！就診倫敦醫院員工偷調醫療記錄被發現了

MLB／大谷小心！高尺巨蛋有炸彈威脅 150名警力搜查

大谷翔平夫婦搭的747來自亞特拉斯航空 曾靠華航站穩腳跟

肛門塞整顆椰子！高雄男2天無法排尿就醫 緊急剖腹取出

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
一名50多歲男子日前因無法排尿與嚴重腹痛到高雄義大醫院掛急診，醫師照電腦斷層後發現直腸內竟有一顆椰子。圖／翻攝自英國醫學期刊BJS (British Journal of Surgery)
一名50多歲男子日前因無法排尿與嚴重腹痛到高雄義大醫院掛急診，醫師照電腦斷層後發現直腸內竟有一顆椰子。圖／翻攝自英國醫學期刊BJS (British Journal of Surgery)

50多歲男子日前因無法排尿與嚴重腹痛到高雄義大醫院掛急診，醫師照電腦斷層後發現竟有一整顆椰子卡在直腸內壓迫尿道，外科醫師陳致一馬上動手術取出椰子；該案已刊登在英國醫學期刊上，民眾表示「怎麼塞進去的？真的很玄」。

據英國醫學期刊BJS (British Journal of Surgery) ，該名56歲男性因連續2天重度腹痛、無法排尿和便秘，掛急診後照腹部電腦斷層顯示直腸內有大型異物，已壓迫前列腺尿道，導致無法排尿，醫師後來經確認該異物為一顆椰子，必須剖腹才能從直腸內取出。高雄義大醫院一般醫學外科主任陳致一投稿在醫學期刊。

該男子在醫院先嘗試插管導尿及機械協助排尿，醫師徒手伸進男子肛門也無法將椰子取出，考量再拖下去男子膀胱恐會爆炸，直腸也會因壓迫壞死，最終剖腹開腸才成功將椰子取出，但男子直到痊癒出院前都不願說明椰子是如何塞進去的。

網友驚訝表示「奇人異技，可惜只能表演一次」、「他可以生小孩了」、「人體肌肉彈性好大，真奧妙」、「椰子尺寸多大？」。

異物 腹痛 醫學 醫師

延伸閱讀

獨／高雄男見小王站崗女友家 醋勁大發！大街雙刀砍人

高雄15區空汙預警！廢棄物掩埋場暗夜悶燒8小時 臭氣沖天惹火在地人

高雄「這11區」小心空汙 廢棄物掩埋場暗夜冒火光恐飄異味

影／高雄休旅車倒車撞毀棋藝館 2男疑消費糾紛滋事遭收押

相關新聞

白天有陽光逾20度、早晚10度以下 吳德榮：周五起回暖

一早陽光就露臉了，但溫度相當低。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，截至上午5時...

影／咖啡當水喝每天1千CC 上班族心臟如針刺、胃食道逆流

台中一名40多歲男上班族，常覺得壓力大，為紓壓他把咖啡當開水喝，一天最高喝1000CC的黑咖啡。日前突然驚覺胸悶、心臟刺...

5大社工工會今集結抗議 衛福部：保障社工勞動權益責無旁貸

待出養男童遭保母虐死，負責出養的兒盟社工日前遭鄉民肉搜、檢警上銬，引發基層社工大反彈。台北市社工職業工會今將與桃園、台中...

肛門塞整顆椰子！高雄男2天無法排尿就醫 緊急剖腹取出

50多歲男子日前因無法排尿與嚴重腹痛到高雄義大醫院掛急診，醫師照電腦斷層後發現竟有一整顆椰子卡在直腸內壓迫尿道，外科醫師...

今晚明晨再冷一次恐下探10度 下周這兩天上看35度可洗曬衣物

春天天氣變化很大，本周氣溫繼續大怒神。天氣風險公司天氣分析師李至晟今天指出，這波大陸冷氣團今晚明晨還有一次低溫發生，恐下...

民雄「草草戲劇節」 為何成功連續16年吸引上萬人？

嘉義縣民雄鄉離嘉義市區車程20分鐘，平日並非熱門景點，近年每到3月卻非常熱鬧。因為成立於嘉義的阮劇團，2009年起每逢春天就在民雄的嘉義縣立表演藝術中心舉辦「草草戲劇節」，16年來漸成全台規模最大、歷史最久的付費式戲劇節，每年湧入上萬人，他們是怎麼辦到的？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。