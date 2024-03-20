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「杜鵑花開了」感恩音樂會 簡文秀邀唱甜蜜蜜

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

被譽為台北都市之肺的「大安森林公園」開園迄今屆滿30週年，而長年致力於公園保育維護的大安森林公園之友基金會也成立十周年，衷心感謝生態環境守護有成，台北市政府工務局暨公園路燈工程管理處、大安森林公園之友基金會及億光文化基金會結合台北杜鵑花季，在3月30日(周六)下午2點舉辦「杜鵑花開了」感恩音樂會

音樂會有光復國小弦樂團、莊敬高職表演藝術科、臺北扶輪薩克斯風團、華山愛樂口琴樂團、龤之聲男聲合唱團暨唱友會、孫維廷、黑旋風、南方二重唱、男高音陳明虔和聲樂家簡文秀等同台演出，帶來民歌、流行金曲、世界名歌及精彩舞蹈等。

聲樂家簡文秀也特地為了杜鵑花季，重新將杜鵑圓舞曲編成交響樂曲，希望未來可以繼續沿用，其輕快、活潑的節奏，更展現一片杜鵑花海生機盎然的景象！而節目最後簡文秀將會邀大家一同齊唱〈甜蜜蜜〉，希望用音樂帶給民眾精彩溫馨的午後時光。

值得一提的是，依照往例，這次特別保留最佳觀賞區近百個席位給失智老人社福基金會、育成社福基金會及輪椅族們，希望能隨著音樂的力量傳遞祝福與關懷！音樂會免費免票，誠摯邀請您前來聆賞，共同來戶外賞花聽歌！

大安森林公園 杜鵑花 音樂會

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