今晚明晨再冷一次恐下探10度 下周這兩天上看35度可洗曬衣物

春天天氣變化很大，本周氣溫繼續大怒神。天氣風險公司天氣分析師李至晟今天指出，這波大陸冷氣團今晚明晨還有一次低溫發生，恐下探10度以下，周日到下周一有機會出現30度以上的氣溫，中南部內陸地區可能接近35度，非常適合洗曬衣物。

李至晟指出，今天清晨受到大陸冷氣團和輻射冷卻影響，各地顯著偏冷，基隆七堵的8.9度最低，中南部也有13-15度不等低溫。白天北部高溫18-20度，中南部25度或以上，入夜之後，又會快速下降，今晚明晨還有一次低溫發生。

李至晟指出，氣溫將一天天回升，北部今天白天高溫約20度，周五回升到25度左右，周日到下周一有機會出現30度以上。中南部更高，周日到下周一最悶熱，內陸可能接近35度，非常適合洗曬衣物。

李至晟說，下周二鋒面通過，但是強度偏弱且位置偏北，降雨分布可能跟昨天類似，只有中北部少量降雨。後續短暫轉為東北季風環境，西半部恢復穩定，北部，東半部陰雨，目前預測低溫大約15-16度，不會達到冷氣團標準。下波東北季風要等到下個周末，強度還要再觀察。

空氣品質方面，李至晟指出，隨著昨晚轉乾，北方移入細懸浮微粒再度增多，目前包括大台北的西半部空氣品質以普通為主，基隆北海岸接近橙燈提醒。預測今晚起中南部內陸又有機會再度亮起橙燈，要等到周末環境風向轉成偏南風後，南部空品才會顯著好轉。