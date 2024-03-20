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醬油公開的祕密／業界指錯在未標示 消費者怒喊詐欺
知名老牌東成醬油承認向同行採購醬汁，自打臉「秉承古法釀製」，有醬油業者說，東成購入的應是黃豆加小麥初步發酵成的「生醬液」，再調製專屬的味道，「醬油業界不少廠商都用此作法，也是公開的秘密」，錯就在未清楚標示。此外，由於東成市場定位售價高於其他醬油品牌，也引發部分消費者質疑有詐欺之嫌。
嘉義市政府消保官黃崇傑說，業者應確保廣告內容真實、提供給消費者的不得低於廣告內容，如果廣告與實際不符，即違反消費者保護法，雖沒有相關罰則，消費者認為權益有受損，可以要求退貨、或換給付同樣東西。
台南市衛生局指出，食品若標示、宣傳或廣告不實，可依依食品安全衛生管理法處四萬元到四百萬元不等罰鍰。
嘉義市義興醬油以黑豆甕釀為主，第三代且身兼製醬師的鄭棋維說，釀製醬油初步用黃豆、小麥等發酵，程序須數月甚至一年半才能製成生醬液 ，耗費時間長，如果醬油業者的發酵空間不大，產能有限，或供應市面餐飲小吃的需求大，就會直接向大廠採買生醬液。
鄭棋維說，有的業者會客製化要求生醬液的鹹度、總氮量等，以調製特色風味，只要讓消費者覺得口味契合，鮮少追究業者是否自行發酵。
二○一五年知名醬油高價品牌豆油伯、屏東科大的薄鹽醬油，都傳出生產不及購買別家基底醬油，再加入獨門配方調味，引發爭議。
一名食品科學系老師說，製作醬油一般原料是黃豆、小麥，用麴菌、鹽、水等，使用缸或槽池發酵，通常三至六個月，再經調煮、殺菌、過濾等。另一種則是化學方式調製出胺基酸液，即俗稱的「化學醬油」，兩種很難從味道分辨，只能看標示有無純釀造、胺基酸液字眼。
中華醫事科大食品營養系退休教授林金鵬說，須注意的是，從他廠進貨的運送過程中有無維護好食品的品質，依食安角度，確實不建議如此做。
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