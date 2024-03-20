林志玲嫁妝 東成醬油認了非自釀

主打古法釀製的台南市老字號東成醬油，被鏡週刊報導疑向醬油大廠購買基底醬油，調味後再貼上商標對外販售，公司昨天承認「部分產品有採購萬家香及高慶泉安全合格的產品醬汁調製醬油」，但食用安全無虞，對於造成大眾困擾，深表歉意。

東成醬油位於台北的分銷店。記者邱德祥/攝影 台南市衛生局昨天會同消保官、調查人員到東成稽查、抽樣醬油，將帶回釐清是否符合「釀造」醬油的成分規範。

據了解，東成醬油創立六十五年，醬油產品線廣，有專供餐飲業者、也有家庭用，價格從親民到偏貴，台南市政府曾選產品「醇釀醬油」當作名模林志玲結婚的嫁妝，一瓶四百毫升要價二百五十九元，標榜使用高蛋白黃豆片（非基因改造）、小麥釀造出琥珀紅頂級壺底油。人氣產品白曝油一百五十毫升要一百一十元，而「原汁醬油」常有餐廳選用，一瓶一千六百毫升僅一百八十九元。

鏡週刊昨報導東成醬油第二代接班後，為降低成本停止自行釀造，向萬家香、高慶泉等醬油大廠購買基底醬油調味，再貼上商標對外販售，涉欺騙消費者。東成昨天發聲明接受無條件退貨，即日起至四月十九日可憑產品包裝或發票，到台北、台南及高雄直營門市辦退貨。

台南市府衛生局、消保官、調查局台南市調查處人員下午兩點半到東成醬油位於新化區生產工廠稽查，停留五個多小時，直到晚間七點半離開；衛生局指出，業者稱從其他大廠購買的基底醬油，因原料批次及產品眾多，仍在釐清中，後續抽樣檢驗、確認所稱釀造醬油的標示是否符合規定。

東成醬油經理鄭文翔說，新場域還在擴充，產能稍不足，公司有做營業用醬油及高端醬油，高慶泉、萬家香與自家產品線風味雷同，希望彌補產能不足，「把他們產品進到內部，再做風味上調整，做成我們自己口味，經高度嚴格把關，交到消費者手上」，不是直接貼牌。

鄭文翔也說，東成採購其他同等級廠商的醬汁，都是符合國家標準同等規格要求，也完全配合主管機關稽查來自清、接受有疑慮的消費者退貨。