2人組隊戒菸4周 抽30萬獎金

衛福部國健署與董氏基金會合作舉辦「2024戒菸就贏比賽」即日起開始報名，吸菸者和不吸菸的親友2人一組，連續4周不抽菸，即有機會獲得30萬元獎金。衛福部國健署長吳昭軍表示，政府提供「多元戒菸服務」，且戒菸藥品免除部分負擔，希望鼓勵民眾戒菸，全國都會提供癮君子戒菸支持。

世界衛生組織（WHO）指出，吸菸導致每年800萬人死亡，而戒菸的效益幾乎是立即性的，且提出104個戒菸的理由，停止吸菸20分鐘，心跳就會下降復原；停止吸菸12小時，血液中一氧化碳濃度就會降至正常值；停止吸菸2到12周，增加血液循環與肺部功能；停止吸菸1到9個月，咳嗽與急促呼吸症狀會獲得顯著改善；停止吸菸5到15年，中風機率降低至與非吸菸者一樣。

為鼓勵吸菸者戒菸，國健署與董氏基金會共同舉辦「2024戒菸就贏」，只要吸菸者與不吸菸的親友2人一組，即日起至4月底前，上網「董氏基金會—華文戒菸網」報名比賽，從5月2日到5月29日，4周時間一口菸都不抽，進而成功戒菸者，就有機會抽中最高新台幣30萬元獎金。

擔任戒菸大使的藝人陳漢典表示，自己不願意再妥協，不想再吸二手菸了，因此他已鎖定自己的舞蹈老師，他菸抽太兇了，邀請他組隊，一同拿獎金。

陳漢典也呼籲，吸菸者若有菸癮，可透過「快樂戒菸4招」，深呼吸15次、喝1杯冷水、用力伸展身體、刷牙或洗臉進行戒菸。菸癮者可以下載「戒菸就贏App」，即可查詢鄰近的醫事機構。

吳昭軍說，為了健康，與親朋好友一同響應「2024戒菸就贏比賽」，國健署提供「多元戒菸服務」，免收戒菸服務藥品部分負擔費用，戒菸合約醫事機構（醫院、診所及藥局）提供戒菸藥物服務與衛教諮詢、支持與關懷，也可撥打免付費戒菸專線0800-636363，打造個人戒菸計畫，亦可透過Line通訊軟體獲得戒菸諮詢服務。