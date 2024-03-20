聽新聞
test
0:00 / 0:00

健康主題館／音樂治療延緩失智者病情 在家也能做

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
彭文瑤(右)說，音樂培訓課程後，爸爸可透過耳機聽到喜歡的音樂，並會哼歌，心情愉快。記者沈能元／攝影
彭文瑤(右)說，音樂培訓課程後，爸爸可透過耳機聽到喜歡的音樂，並會哼歌，心情愉快。記者沈能元／攝影

國內失智症患者高達30多萬人，隨著大腦功能逐步退化，常出現肢體力量衰退、意識混亂等，讓家屬照顧力不從心。天主教失智老人基金會執行長鄧世雄表示，為照顧失智者，基金會近年積極推廣音樂照顧模式，幫助失智者促進自我表達與認知功能，同時緩解憂鬱、焦慮，改善精神行為症狀及日常生活照顧的配合度，增加失智者整體照顧品質。

2019年世界衛生組織（WHO）公布「藝術作為促進健康與幸福的全面性報告」指出，不論是失智者或照顧家屬，藉由參與音樂活動能對身心產生正面效益，有效減少醫療成本，達到疾病預防目的。

天主教失智老人基金會昨舉辦「樂來樂靠近—音樂照顧培訓方案家屬交流會活動」，參加音樂培訓課程的失智者家屬彭文瑤說，幾年前開始，爸爸罹患失智症後，隨著病情進展，出現嚴重幻聽、幻覺，參與課程是希望爸爸有多一點活動，但因爸爸重聽，家人一直習慣用紙筆溝通，不覺得爸爸可以享受音樂，「感覺那是奢侈、遙不可及的」。

然而，參加音樂培訓課程後，彭文瑤發現，爸爸可以透過耳機聽到喜歡的音樂，並會隨著哼歌，有一段和爸爸一起分享音樂的時光，音樂活動也讓爸爸心情愉快。

音樂治療師董懿萱(前左二)說，課程介入後約6成家屬覺得提升了失智者整體照顧品質。記者沈能元／攝影
音樂治療師董懿萱(前左二)說，課程介入後約6成家屬覺得提升了失智者整體照顧品質。記者沈能元／攝影

增加失智者幸福感

輔仁大學音樂系助理教授、音樂治療師林歆敏說，研究團隊讓失智症照顧者接受12周音樂照顧培訓，再由照顧者在家中帶領失智者進行音樂活動，相較沒有進行音樂治療的對照組，發現接受音樂治療的實驗組在正向照顧經驗獲得顯著改善，幸福量表也呈正向變化，顯示增加幸褔感有明確成效。

失智者認知、肢體活動不斷退化，照顧者常感到無計可施，進而懷疑及貶低自己，引發心理壓力。林歆敏指出，音樂治療可以透過敲打樂器、聽音樂、陪唱，或是隨著音樂節拍活動身體，增加照顧者與失智者互動，體驗彼此開心的事情，以促進正向照顧品質，增加照顧者的自我認同、成就感，並延緩失智者的退化速度。

年輕時的歌易共鳴

研究發現，失智者對年輕時20至35歲所接觸的音樂、歌曲特別有感，應該是這時的音樂伴隨著人生求學、出社會等階段，可以喚起失智者共鳴。

「音樂彷彿是照顧者與失智者關係間的潤滑劑。」天主教失智老人基金會音樂治療師董懿萱說，失智症音樂照顧培訓工作坊包括4次課程，教導家屬採用音樂聆聽、音樂律動、歌唱、樂器彈奏、即性創作等，並針對每個家庭進行2次個別訪視，提供個別化建議，介入後約6成家屬在正向照顧經驗及自覺與失智者關係品質，均有所改善。

林歆敏說，照顧者在家與失智者進行音樂治療、互動時，可以利用5種不同的方式。

5方式在家音樂治療

1.讓失智者用耳機聽音樂，選擇失智者年輕時20至35歲所接觸的音樂、歌曲，失智者會特別有感，可以喚起失智者共鳴。

2.讓失智者聽不同節奏感的音樂，並隨著打節拍、活動肢體、跳舞，如快節奏的音樂，身體擺動就會比較快，而慢節奏的輕音樂，身體擺動就會比較慢，促進失智者與照顧者間的互動。

3.照顧者也可以隨著音樂節拍不同，以快或慢的方式幫失智者按摩、搥背。

4.失智者聽音樂、聽歌時，照顧者可以和失智者一起哼歌、陪唱、接歌，或一起敲打樂器。

5.如果住家環境不適合敲打樂器，可以帶失智者到住家的中庭或附近公園敲打，讓失智者接受不同的刺激。

失智症 爸爸 音樂

延伸閱讀

音樂治療可延緩失智者病情和照顧品質，提高失智者的幸福感可用這5方式！

延緩失智者病情音樂治療夯 研究發現對照顧者幫助更大

照服員推輪椅害身障者摔傷腳趾 基金會連帶賠償25萬餘元

韓國瑜力邀盧業中任民主基金會執行長 外交部：尊重

相關新聞

冷吱吱！4縣市低溫特報明恐跌破10度 凍到「這日」才回暖

中央氣象署指出，冷氣團影響至周四清晨，今晚至明天上午，北部4縣市可能跌破10度，估周四清晨最冷北部低溫12度，其他地區1...

健康主題館／音樂治療延緩失智者病情 在家也能做

國內失智症患者高達30多萬人，隨著大腦功能逐步退化，常出現肢體力量衰退、意識混亂等，讓家屬照顧力不從心。天主教失智老人基...

健康你我他／睡覺穿襪子 起床踩腳墊

從小我就是個常吸鼻子的小孩，冰冷的鼻涕總是掛在鼻頭，連親娘都嫌棄我吸鼻子聲音。到了青春期，學校每天傍晚的掃除，灰塵更加重...

呼吸道疫情燒 胸悶、呼吸喘咳速就醫

天氣忽冷忽熱，溫度變化讓體溫調節不佳，容易使人生病，年後新一波感冒似乎非常嚴重，鼻塞、鼻涕、喉嚨痛，一直咳不停，連晚上都...

2人組隊戒菸4周 抽30萬獎金

衛福部國健署與董氏基金會合作舉辦「2024戒菸就贏比賽」即日起開始報名，吸菸者和不吸菸的親友2人一組，連續4周不抽菸，即...

獨／桃機塞機懲處出爐　督導航務副總被記大過1支

桃園機場南跑道在本月初進行三天歲修工程，沒想到在第1天就發生班機大亂、嚴重塞機甚至轉降的問題，引爆民怨。桃機公司預定明(...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。