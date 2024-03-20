健康主題館／音樂治療延緩失智者病情 在家也能做

國內失智症患者高達30多萬人，隨著大腦功能逐步退化，常出現肢體力量衰退、意識混亂等，讓家屬照顧力不從心。天主教失智老人基金會執行長鄧世雄表示，為照顧失智者，基金會近年積極推廣音樂照顧模式，幫助失智者促進自我表達與認知功能，同時緩解憂鬱、焦慮，改善精神行為症狀及日常生活照顧的配合度，增加失智者整體照顧品質。

2019年世界衛生組織（WHO）公布「藝術作為促進健康與幸福的全面性報告」指出，不論是失智者或照顧家屬，藉由參與音樂活動能對身心產生正面效益，有效減少醫療成本，達到疾病預防目的。

天主教失智老人基金會昨舉辦「樂來樂靠近—音樂照顧培訓方案家屬交流會活動」，參加音樂培訓課程的失智者家屬彭文瑤說，幾年前開始，爸爸罹患失智症後，隨著病情進展，出現嚴重幻聽、幻覺，參與課程是希望爸爸有多一點活動，但因爸爸重聽，家人一直習慣用紙筆溝通，不覺得爸爸可以享受音樂，「感覺那是奢侈、遙不可及的」。

然而，參加音樂培訓課程後，彭文瑤發現，爸爸可以透過耳機聽到喜歡的音樂，並會隨著哼歌，有一段和爸爸一起分享音樂的時光，音樂活動也讓爸爸心情愉快。

音樂治療師董懿萱(前左二)說，課程介入後約6成家屬覺得提升了失智者整體照顧品質。記者沈能元／攝影

增加失智者幸福感

輔仁大學音樂系助理教授、音樂治療師林歆敏說，研究團隊讓失智症照顧者接受12周音樂照顧培訓，再由照顧者在家中帶領失智者進行音樂活動，相較沒有進行音樂治療的對照組，發現接受音樂治療的實驗組在正向照顧經驗獲得顯著改善，幸福量表也呈正向變化，顯示增加幸褔感有明確成效。

失智者認知、肢體活動不斷退化，照顧者常感到無計可施，進而懷疑及貶低自己，引發心理壓力。林歆敏指出，音樂治療可以透過敲打樂器、聽音樂、陪唱，或是隨著音樂節拍活動身體，增加照顧者與失智者互動，體驗彼此開心的事情，以促進正向照顧品質，增加照顧者的自我認同、成就感，並延緩失智者的退化速度。

年輕時的歌易共鳴

研究發現，失智者對年輕時20至35歲所接觸的音樂、歌曲特別有感，應該是這時的音樂伴隨著人生求學、出社會等階段，可以喚起失智者共鳴。

「音樂彷彿是照顧者與失智者關係間的潤滑劑。」天主教失智老人基金會音樂治療師董懿萱說，失智症音樂照顧培訓工作坊包括4次課程，教導家屬採用音樂聆聽、音樂律動、歌唱、樂器彈奏、即性創作等，並針對每個家庭進行2次個別訪視，提供個別化建議，介入後約6成家屬在正向照顧經驗及自覺與失智者關係品質，均有所改善。

林歆敏說，照顧者在家與失智者進行音樂治療、互動時，可以利用5種不同的方式。

5方式在家音樂治療

1.讓失智者用耳機聽音樂，選擇失智者年輕時20至35歲所接觸的音樂、歌曲，失智者會特別有感，可以喚起失智者共鳴。

2.讓失智者聽不同節奏感的音樂，並隨著打節拍、活動肢體、跳舞，如快節奏的音樂，身體擺動就會比較快，而慢節奏的輕音樂，身體擺動就會比較慢，促進失智者與照顧者間的互動。

3.照顧者也可以隨著音樂節拍不同，以快或慢的方式幫失智者按摩、搥背。

4.失智者聽音樂、聽歌時，照顧者可以和失智者一起哼歌、陪唱、接歌，或一起敲打樂器。

5.如果住家環境不適合敲打樂器，可以帶失智者到住家的中庭或附近公園敲打，讓失智者接受不同的刺激。