呼吸道疫情燒 胸悶、呼吸喘咳速就醫

天氣忽冷忽熱，溫度變化讓體溫調節不佳，容易使人生病，年後新一波感冒似乎非常嚴重，鼻塞、鼻涕、喉嚨痛，一直咳不停，連晚上都咳到睡不著。雙和醫院家醫科主治醫師張德宇表示，感冒是病毒進入呼吸道所引起，天冷容易受到風寒，一旦身體抵抗力變弱，病毒就會趁虛而入。若出現胸口悶痛、呼吸喘咳時，應立即就醫診治。

感冒又稱「上呼吸道感染」，常出現鼻塞、鼻涕、咳嗽、喉嚨痛等症狀，有時會合併頭痛、發燒、肌肉及關節痠痛、腹瀉等症狀，通常3至4天會明顯好轉，病程約持續一周痊癒。冬季是流感好發季節，但近年因為疫情解封後受到「免疫負債」影響，造成流感疫情反撲，流感流行期延長到春天，醫院、診所掛號量暴增。

其實新冠疫情尚未停歇，不少人感冒發燒後，將快篩試劑拿出來使用，馬上出現二條線，若症狀不嚴重，可以先服用常備藥物緩解。張德宇說，每種病毒各有盛行周期，例如流感的高峰期於每年11月至隔年3月；新冠肺炎不斷產生變異株，每個季節都會發生；引起一般感冒的病毒約200多種，好發時間不一定。

張德宇提到，呼吸道疾病的傳染途徑分飛沫傳染及接觸傳染，仍應保持戴口罩、勤洗手的習慣，降低罹病風險。當出現感染症狀時，可先服用市售綜合感冒藥止咳、緩解鼻水、打噴嚏、鼻塞等症狀。若突然高燒超過38.3度，加上肌肉痠痛、頭暈無力，得到流感的機率非常高；若是流感發病初期可使用克流感藥物，以減輕症狀及縮短病程。

新冠病毒的症狀跟感冒非常相似，包括發燒、頭痛、流鼻涕、喉嚨痛、咳嗽、打噴嚏及呼吸困難等症狀。張德宇提醒，老年人若有慢性疾病、免疫力低下，建議使用抗病毒藥物，降低重症及死亡風險，一般民眾也應盡速完成基礎劑及接種追加劑，保護自己也保護同住的家人。

不論哪一種呼吸道疾病，都有可能因病毒本身或繼發性細菌感染引起併發症，例如肺炎、心肌炎、腦膜炎、敗血症等。張德宇強調，若出現胸口悶痛、呼吸喘咳，要特別小心是異常警訊，一旦病情急劇變化應立即就醫，別以為只是小感冒而在家躺著休息，錯過了黃金治療期。