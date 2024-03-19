高齡商機不只長照 學者：從中年就要規劃

「從中年開始想像高齡生活，盤點出想做的事情或需求，就是高齡產業的新商機！」陽明大學高齡與健康研究中心教授兼主任陳亮恭指出，現在高齡產業仍是以「福利照顧」為主，但其實從中年開始整體規劃，反而能創造新的經濟動能。他舉例說，英國曾就高齡者需求盤點出二十項商機，發現有十項不存在於現存產業，成為全新的商機。

從中年就規劃

陳亮恭說，高齡產業必須要從前端去多做一些事情，英國也是發現這個問題，因為英國十幾年前就是福利國家，在醫療上都投了很多經費，但近期發現從生命前端改變，好像才更重要。

「從年輕人或是中年人，去想像八、九十歲或百歲時，想要過什麼生活，然後去盤點達成這些目標需要做的事情，」陳亮恭說，不僅是服務需求，更是商機，因為跟長照與福利政策不同，改善民眾生活品質能提高社會經濟動能，也比較不會面對到稅收不足以支應福利政策的狀況。

客製化成商機

陳亮恭指出，英國VOICE組織也曾經詢問過成員：「你覺得老了之後，需要什麼生活條件？」並盤點出20項相關產業，但其中10項產業在目前市面上，找不到對應的廠商。

他表示，這其實就要從食衣住行育樂與陪伴等面向來思考，像是旅遊，大多數人都想到遊覽車的套裝行程，但卻缺乏針對長者的客製化行程。陳亮恭舉例說，過去就有旅行社針對需要兩、三天就洗一次腎的患者，來規劃旅行團，未來這種客製化的服務應該要更加普及。

優先收集長者建議

陳亮恭說，在人口高齡化的過程當中，各種需求應該逐漸轉變為系統性的發展，因為過去談論到高齡政策，很容易就想到醫療與長照，但現在更需要結合生醫與科技，從根本去解決未來的問題。

他認為，這種規劃是很新的做法，也可以帶來更多機會，那未來可能做的事情包括：一，以前很多企業界在開發高齡產品時，就是年輕的工程師自己開發，其實沒有對象去諮詢，所以需要收集更多年長者的需求和經驗。

二、媒合企業，當有企業想去發展相關的議題的時候，在直接串聯這些使用者的觀點。

三、與國際平台合作做全球推廣，如產品要申請美國FDA字號，可能需要國際報告，此時與陽交大合作的英國組織NICA就可以接受相關委託。

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