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高齡商機不只長照 學者：從中年就要規劃

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
陽明交大高齡與健康研究中心教授兼主任陳亮恭下午出席陽明交大與英國國家長壽創新研究中心（NationalInnovation Centre Ageing, NICA）達成合作協議並簽署備忘錄記者會。記者蘇健忠／攝影
陽明交大高齡與健康研究中心教授兼主任陳亮恭下午出席陽明交大與英國國家長壽創新研究中心（NationalInnovation Centre Ageing, NICA）達成合作協議並簽署備忘錄記者會。記者蘇健忠／攝影

「從中年開始想像高齡生活，盤點出想做的事情或需求，就是高齡產業的新商機！」陽明大學高齡與健康研究中心教授兼主任陳亮恭指出，現在高齡產業仍是以「福利照顧」為主，但其實從中年開始整體規劃，反而能創造新的經濟動能。他舉例說，英國曾就高齡者需求盤點出二十項商機，發現有十項不存在於現存產業，成為全新的商機。

從中年就規劃

陳亮恭說，高齡產業必須要從前端去多做一些事情，英國也是發現這個問題，因為英國十幾年前就是福利國家，在醫療上都投了很多經費，但近期發現從生命前端改變，好像才更重要。

「從年輕人或是中年人，去想像八、九十歲或百歲時，想要過什麼生活，然後去盤點達成這些目標需要做的事情，」陳亮恭說，不僅是服務需求，更是商機，因為跟長照與福利政策不同，改善民眾生活品質能提高社會經濟動能，也比較不會面對到稅收不足以支應福利政策的狀況。

客製化成商機

陳亮恭指出，英國VOICE組織也曾經詢問過成員：「你覺得老了之後，需要什麼生活條件？」並盤點出20項相關產業，但其中10項產業在目前市面上，找不到對應的廠商。

他表示，這其實就要從食衣住行育樂與陪伴等面向來思考，像是旅遊，大多數人都想到遊覽車的套裝行程，但卻缺乏針對長者的客製化行程。陳亮恭舉例說，過去就有旅行社針對需要兩、三天就洗一次腎的患者，來規劃旅行團，未來這種客製化的服務應該要更加普及。

優先收集長者建議

陳亮恭說，在人口高齡化的過程當中，各種需求應該逐漸轉變為系統性的發展，因為過去談論到高齡政策，很容易就想到醫療與長照，但現在更需要結合生醫與科技，從根本去解決未來的問題。

他認為，這種規劃是很新的做法，也可以帶來更多機會，那未來可能做的事情包括：一，以前很多企業界在開發高齡產品時，就是年輕的工程師自己開發，其實沒有對象去諮詢，所以需要收集更多年長者的需求和經驗。

二、媒合企業，當有企業想去發展相關的議題的時候，在直接串聯這些使用者的觀點。

三、與國際平台合作做全球推廣，如產品要申請美國FDA字號，可能需要國際報告，此時與陽交大合作的英國組織NICA就可以接受相關委託。

【更多精采內容，詳見

長照 陳亮恭 高齡化

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