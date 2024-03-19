冷吱吱！4縣市低溫特報明恐跌破10度 凍到「這日」才回暖

中央氣象署指出，冷氣團影響至周四清晨，今晚至明天上午，北部4縣市可能跌破10度，估周四清晨最冷北部低溫12度，其他地區14度，局部地區更低溫。周四白天起，各地逐日回溫，且高溫均達30度，中南部周末上看34度，北部連低溫也破20度，感受暖熱如夏。

中央氣象署今天下午發布低溫特報，受大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生機率。今晚至明日上午，基隆、新北、桃園及新竹局部空曠地區，有10度以下氣溫發生機率。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，大陸冷氣團南下，預估持續影響至周四清晨，明、後兩天清晨都偏冷，北台灣、宜蘭及花蓮整日冷，其他地區早晚冷。

他提醒，周四清晨因輻射冷卻效應，預估屆時最冷，北台灣低溫12至14度，其他地區14至17度，局部地區更低溫。周三白天，北部、東半部高溫18至20度，中南部23至25度，中南部留意日夜溫差大。

黃恩鴻說，周四白天起至周日，氣溫逐日回升，周末各地高溫30度，中南部可能達33至34度。此外，期間除了高溫上升，低溫也上升，北台灣周末低溫也有20度以上，各地整日暖熱。

天氣型態方面，明、後天因水氣偏少，白天雲量亦少，各地以多雲到晴或晴到多雲為主，僅花東地區及恆春半島零星短暫雨。

黃恩鴻說，周四白天起至下周一，為回暖過程，加上水氣不多，預估迎風面花東地區、恆春半島零星短暫陣雨，其中周五至周六，北部地區、中南部山區午後零星短暫陣雨；周日至下周一，雨區縮減，西半部山區及東北部地區午後零星短暫陣雨。

他說，回暖過程中，周六至下周二清晨，金門、馬祖地區留意局部霧或低雲，影響能見度。