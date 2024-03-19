車禍跌倒以手撐地！她拇指痛半年險丟工作 原來是這問題

彰化縣一名女患者半年多前車禍跌倒，當時她以左手撐地，導致大拇指疼痛，後來連擰毛巾都會劇痛，連帶影響工作效能，雖到處求醫都未獲改善，最後向員榮醫院神經內科主任葉宗勳醫師求診，查出是大拇指根部「舟狀骨」骨髓水腫，找出病因，打了一劑消炎針，馬上不痛了。

葉宗勳說，骨髓水腫可能存在於如骨折、前十字韌帶撕裂傷、退化性關節炎、骨髓炎、類風溼性關節炎、缺血性壞死及痛風等，患者如果有疼痛情況一直無法解決，可到神經內科做進一步檢查。

一名四十歲女患者半年前車禍，導致大拇指根部疼痛，她先到骨科就診，骨科拍X光，骨頭沒裂也沒斷，認為是挫傷，給消炎藥布，骨科醫師告知休息一陣子後就會好轉，但因情況未改善，患者轉向復健科求助，過了數月仍未改善，才到員榮醫院神經內科就診。

葉宗勳表示，這名患者經神經傳導測試沒有異樣，但患者抱怨因大拇指疼痛，連擰個毛巾，手都痛到受不了，什麼事都難做，工作都快沒了，因此再安排做手部磁振掃描，才發現原來大拇指根部「舟狀骨」骨髓水腫，患者才會疼痛難耐。

「舟狀骨」位於大拇指的基底，扮演著支撐和穩定手部的角色，如果水腫或發炎，可能導致疼痛、不適和功能受限。「舟狀骨」骨髓水腫可能是在大拇指根部的小塊骨頭出現了腫脹或水腫的情況，可以直接用針鑽入發炎部位施打藥物改善症狀。

葉宗勳說，處置過程中，醫生會使用適當的麻醉，由於這患者已熬了半年多，所以直接下針到發炎處打藥，不過「舟狀骨」僅比黃豆大一些，所以量了又量，超音波掃了又掃。終於下針，當針抽起來時，患者展開笑顏說，終於擺脫半年來的痛苦，經過適當的休息，大拇指恢復良好。