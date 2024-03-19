南市水情正常 工業單位超前部屬啟動自主節水5%

桃園石門水庫蓄水量跌破4成，水情吃緊。台南市主水庫蓄水量尚餘5成，水情仍正常，水利局表示，工業單位已啟動自主節水5%等各項節水措施超前部屬因應，籲請鄉親節約用水。

水利局表示，截至今中午，曾文-烏山頭水庫蓄水量約為3.09億立方公尺（蓄水率53.04%），南化水庫蓄水量約為3954萬立方公尺（蓄水率44.18%），總蓄水量約3.48億立方公尺，合併蓄水率約51.9%。農業部農田水利署嘉南管理處一期作及春季雜作持續供灌中，南市民生及農業用水目前無虞。

水利局指出，市府與中央持續掌握水情變化，同時透過高屏溪川流水清水北送、農業加強節水灌溉、工業單位啟動自主節水5%等各項節水措施，超前部屬預為因應。

水利局表示，市府全力推動再生水利用量，目前永康水資源回收中心每日可供應再生水約0.8萬噸；安平水資源回收中心每日 3.75 萬噸，總共每日供應4.55萬噸，今年底將提升至每日6.3萬噸，以確保台南整體發展及產業用水供應穩定。

此外，本市安平、永康、官田、柳營、虎尾寮、仁德及安南等7座水資源回收中心皆設有取水點，每日可供應 1萬8000 噸經過二級處理的放流水，可用於街道水抑制揚塵、路樹澆灌、緊急消防用水等用途，目前回收水平均每日取用量約4600噸，仍有餘裕，歡迎有用水需求的機關、民眾多加利用。