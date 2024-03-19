六旬婦外傷住院突腦中風 醫師團隊3小時內黃金時間救援
宜蘭59歲黃姓婦人今年初因一般外傷切除，住進羅東博愛醫院整形科，住院期間突然腦中風，所幸巡房醫師及時發現，聯絡腦中風照護團隊，3小時內完成動脈內機械取栓（EVT）手術，成功救回；黃婦術後恢復狀況也較預測良好，出院前已經可以完全正常活動。
羅東博愛醫院指出，黃婦從事一般職業，因故受傷後留下傷口，今年1月底到院求診，希望切除傷口，便接受手術並住進診形外科病房。2月8日，整形外科主任鄧藍暄與團隊巡房，進入黃婦房間時卻發現她反應遲鈍、嘴巴及眼睛向右偏，且左側肢體無力，像極了腦中風症狀。
鄧藍暄立刻呼叫腦中風照護團隊，腦神經外科主任羅揚嵐等人到場，經腦部電腦斷層掃描，發現黃婦大腦雖沒有內出血，右側中大腦動脈梗塞，是急性腦中風，安排EVT手術，以微導管從鼠蹊部進入腦部，將血栓移除恢復血流通暢，3個小時內完成手術。
黃婦術後被轉移到加護病房，接受物理治療、復健等課程，3天內已經初步恢復四肢力量，醫師安排轉至神經內科普通病房，不久出院，日前家人帶她出遊，恢復良好。黃婦說，很驚訝突然中風，從整形外科變成神經內科；也很慶幸是在醫院發生，第一時間就得到救助。
博愛醫院表示，急性腦中風大多是突發的，事前較無徵兆，民眾除了定期檢查預防，必須仰賴發病後的緊急照護，若發現臉部肌肉不對稱、單側手臂無法上舉、口齒不清等症狀，宜盡快撥打119，發病3小時內得到治療，3個月後可增加33%復原機會。
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