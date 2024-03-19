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憂雙疫情再升！白沙屯媽祖進香近18萬人朝聖 疾管署籲香燈腳2招自保

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部疾管署副署長曾淑慧說，宗教活動人潮擁擠，將會持續監測、了解疫情概況，呼籲參與民眾應戴口罩、注意手部衛生，避免感染。記者沈能元／攝影
衛福部疾管署副署長曾淑慧說，宗教活動人潮擁擠，將會持續監測、了解疫情概況，呼籲參與民眾應戴口罩、注意手部衛生，避免感染。記者沈能元／攝影

今年白沙屯媽祖進香活動，吸引近18萬人參與。衛福部疾管署最新監測發現，今年3月10日到16日，醫院門急診類流感就診人次高達10.7萬人次，較前一周略升，為近十年同期次高。監測顯示，流感、新冠及腺病毒等多種呼吸道病原體持續在社區活動，疾管署副署長曾淑慧說，宗教活動人潮擁擠，呼籲參與民眾戴口罩、注意手部衛生。

疾管署最新疫情監測顯示，上周（3月12至18日）新增31例流感併發重症，含9例A型H1N1、15例A型H3N2、1例A未分型、6例B型，介於未滿10歲至90歲，其中22例未接種流感疫苗；另新增9例死亡，含2例A型H1N1、6例A型H3N2、1例B型，年齡於30歲至80多歲，其中6例未接種流感疫苗。

曾淑慧表示，本流感季自去年10月1日起，截至今年3月18日，共累計648例流感併發重症，年齡層以65歲以上長者為多，占比為57%；其中死亡116例，重症病例及死亡個案均有80%以上，未接種流感疫苗。

新冠疫情方面，曾淑慧說，目前疫情緩降但仍在高原期，上周（3月12～18日）新增409例本土確定病例含併發症患者，與前一周（3月5～11日），新增408例相當，併發症中以65歲以上長者占79%最多；另上周新增51例死亡病例，較前一周新增60例下降，死亡個案中65歲以上長者占90%。

新冠疫情目前併發症個案仍多，疫情傳播風險持續，須注意併發症病例發生風險。近四周變異株監測總計，本土檢出病毒株以JN.1占92%為多，其次為BA.2.86占7%、XBB.1.16及XBB.1.5各占1%；境外檢出病毒株以JN.1占86%為多，其次為BA.2.86的11%及EG.5的3%。

曾淑慧說，目前流感重症通報人數多，而自3月5日流感疫苗擴大提供全國6個月以上尚未接種之民眾接種，截至18日，國內公費流感疫苗已接種654萬餘劑，剩餘約3萬劑，請全國6個月以上尚未接種民眾，盡速至各合約院所接種，以降低重症或死亡之風險。

至於新冠疫苗，國內新冠XBB疫苗至今已累計接種215.3萬人次，其中莫德納XBB疫苗累計189.7萬人次，Novavax XBB疫苗累計25.7萬人次，全國接種率9.08%。由於疫情傳播風險仍持續，且國內本土併發症及死亡個案多數皆未接種XBB疫苗，呼籲國人應盡速接種。

疾管署提醒，全國尚餘莫德納XBB疫苗約385.1萬劑、Novavax XBB疫苗約13.4萬劑，兩種廠牌均安全且能有效對抗目前主流變異株，呼籲尚未接種新冠XBB疫苗民眾，為12歲以上民眾可選擇一種廠牌接種，6個月以上至11歲兒童依核准適應症，應接種莫德納XBB疫苗，以提升免疫保護力。

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