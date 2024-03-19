影／七旬翁不斷按門鈴、迷途 竟是A型流感引起急性腦炎作祟

70歲黃姓老翁患有中風、痛風、高血壓病史，黃翁最近不斷按自家門鈴、出門後忘記回家的路、情緒反覆無常，家人一度懷疑黃翁是否失智；經衛福部豐原醫院檢查，揪出黃翁沒有接種流感疫苗，診斷出是罕見的A型流感引起急性腦炎作祟，給予流感抗病毒藥物治療，住院6天後康復出院。

神經內科醫師廖益聖指出，流感是急性病毒性呼吸道疾病，台灣在每年11月至隔年3月為流行期間，流感併發腦炎發生並不常見，且腦炎發生時，也無明確的預測因子。

廖益聖提醒，如果發現身邊家人或朋友有突發性意識改變、行為怪異，或是原本活潑好動，卻變內向文靜等性情變化情形，應立即就醫進一步檢查。