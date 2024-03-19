影／七旬翁不斷按門鈴、迷途 竟是A型流感引起急性腦炎作祟
70歲黃姓老翁患有中風、痛風、高血壓病史，黃翁最近不斷按自家門鈴、出門後忘記回家的路、情緒反覆無常，家人一度懷疑黃翁是否失智；經衛福部豐原醫院檢查，揪出黃翁沒有接種流感疫苗，診斷出是罕見的A型流感引起急性腦炎作祟，給予流感抗病毒藥物治療，住院6天後康復出院。
神經內科醫師廖益聖指出，流感是急性病毒性呼吸道疾病，台灣在每年11月至隔年3月為流行期間，流感併發腦炎發生並不常見，且腦炎發生時，也無明確的預測因子。
廖益聖提醒，如果發現身邊家人或朋友有突發性意識改變、行為怪異，或是原本活潑好動，卻變內向文靜等性情變化情形，應立即就醫進一步檢查。
即日起，只要年滿6個月以上兒童與國人，經醫師評估健康安全無虞，均符合公費接種疫對象，廖益聖呼籲，勿輕忽流感威脅，平時做好個人手部衛生及咳嗽禮節，儘量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，當出現呼吸道症狀應配戴口罩儘速就醫，掌握治療時機。
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