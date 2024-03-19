今年首例！4歲女童染流行性腦脊髓膜炎 疾管署急匡列接觸者19人

衛福部疾管署今天公布，今年國內首例本土流行性腦脊髓膜炎確定病例。疾管署預防醫學辦公室主任、防疫醫師林詠青說，個案為北部一名4歲女童，無國外旅遊史，3月上旬出現咳嗽、鼻塞等呼吸道症狀，一周後咳嗽加劇，並陸續出現發燒、嘔吐、全身無力等症狀，多次至診所就醫未改善，13日因四肢出現紫斑至醫院就醫，經通報、檢驗確認感染流行性腦脊髓膜炎。

林詠青說，女童就醫後，經醫師評估收住加護病房，住院當日出現痙攣及意識改變，醫院於15日通報並經檢驗確認感染流行性腦脊髓膜炎，目前病況尚穩定，轉入小兒科病房治療中。衛生單位並進行疫情調查，至16日已匡列同住、非同住家人及校園接觸者共19名，均無出現疑似流行性腦脊髓膜炎症狀，相關接觸者已全數給予預防性投藥，並由地方衛生單位持續進行健康情形追蹤。

疾管署副署長曾淑慧表示，依監測資料顯示，國內今年累計1例流行性腦脊髓膜炎確定病例，與2015年至2023年同期病例數為介於0～3例相當，2015年至2023年統計資料顯示，每年累計病例數介於1～12例，個案感染年齡以25～64歲為多，占比為33%，並以感染腦膜炎雙球菌B型最常見。

曾淑慧說，流行性腦脊髓膜炎傳染途徑主要為接觸感染者或帶菌者的喉嚨及鼻腔分泌物或飛沫，須透過親密或長時間接觸方可有效傳播，健康者可能呈現無症狀鼻咽部位帶菌，其中僅少數帶菌者會發展成侵襲性疾病，免疫低下者較容易致病，其潛伏期約2～10天。

曾淑慧指出，流行性腦脊髓膜炎主要症狀為發燒、劇烈頭痛、頸部僵直、噁心、嘔吐、出血性皮疹等，有時也會出現昏迷和譫妄等症狀，嚴重時甚至休克死亡，需及時給予抗生素治療。1歲以下的嬰兒，臨床症狀較不典型而不易察覺，常只有發燒、嘔吐症狀，另可能會出現躁動不安、哭叫、不易餵食等症狀，或有囪門突出的情形，但不一定會有頸部僵直等典型腦膜炎症狀。

曾淑慧提醒，冬春之際是許多呼吸道疾病好發季節，應儘量避免長時間處於過度擁擠或通風不良的場所，並注意手部及呼吸道衛生，以降低感染機會；倘若出現疑似症狀應儘速就醫，早期診斷治療，避免病情惡化，另籲請醫師提高警覺加強通報，並適時給予抗生素治療。