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教育部修霸凌準則 地方：人力不足

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

「新的霸凌準則可解決老師對學生霸凌問題，但地方人力並不夠！」民進黨立委蘇巧慧主辦的公聽會上，台北市政府代表指出，新的《校園霸凌防治準則》把師對生案件拉到教師會處理、新增調和機制很好，但調查人才庫地方需要更多支持。民進黨立委張雅琳提醒，新準則需要新增權力不對等的霸凌要件。

師對生分開處理

民進黨立委蘇巧慧、陳冠廷、李柏毅、張雅琳、陳培瑜與吳沛億等人19日於立法院舉行「校園霸凌防治準則修正」公聽會。台北市政府教育局學務校安室股長陳麗雯指出，教育部修正《校園霸凌防治準則》，將高中以下學校師對生案件，擬改由《高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法》規範很好，值得肯定。

陳麗雯另表示，新準則還設立「調和機制」，讓學校不要成為法律場所，而是引入更多輔導機制以緩解衝突，但新設立「調查人才庫」方面，雖然統一由中央培訓，但各縣市承辦對於準則恐有認知差異，若霸凌不成立，家長要向地方教育局申訴的話，後續機制並不清楚，需要更多人力與經費。

過度重視霸凌調查

嘉義縣政府教育處督學黃瓊慧也說，嘉義偏鄉若要處理家長霸凌的再申訴，恐需要更多人力與教育的支援。中山大學教授陳利銘也說，大家要思考校園霸凌是教育問題還是司法問題？雖然新準則有試圖引入輔導機制，但多數仍注重在霸凌調查，以學校來說，單一案件調查花費10萬、耗時半年，只為了是否霸凌的結論，實在不符效益。

另外，陳利銘也說，若在校外發生霸凌事件，是否由學校處理？若是補習班或課後輔導班出現霸凌怎麼辦？而人才庫方面，需要上完整5天的課程，在課程中會給霸凌的定義：「意圖傷害」、「反覆發生」與「權利不對等」，但實務狀況往往更複雜，應該要用案例辨識進行訓練，而非注重調查程序的操作。

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