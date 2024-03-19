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清明連假墾丁再現近滿房榮景 業者：沒想到那麼好

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣政府打造的獨立音樂品牌「台灣祭」，4月4日起一連3天在墾丁大灣遊憩區開唱，墾丁核心區旅宿3至5日訂房已近滿房，圖為去年演唱會人潮爆滿盛況。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府打造的獨立音樂品牌「台灣祭」，4月4日起一連3天在墾丁大灣遊憩區開唱，墾丁核心區旅宿3至5日訂房已近滿房，圖為去年演唱會人潮爆滿盛況。圖／屏東縣政府提供

清明連假將至，屏東縣政府延續墾丁「春吶」火苗打造的獨立音樂品牌「台灣祭」，4月4日起一連3天在墾丁大灣遊憩區開唱，墾丁核心區旅宿3至5日訂房已近滿房，一掃住房低迷的陰霾，另於4月1日起登場的「大鵬灣帆船生活節」也帶動東港住房率，這讓離島小琉球很吃味，清明連假過去早早訂滿，目前僅五成，業者向官方喊話，盼也在當地打造吸客的音樂品牌或大型活動。

邁入第4年的屏東獨立音樂祭新品牌「台灣祭」，延續過去墾丁「春天吶喊」清明連假在墾丁開唱的傳統，免費入場，縣府釋出滅火器、美秀集團、回春丹等超過50組演出名單，除了堅強陣容的傳統外，今年再推出超優質跨領域合作，包括玖壹壹ft.葛西瓦、法拉利姐ft.固定客、大嘻哈超火組合Multiverse攜手西屯純愛組，打造出狠操俱樂部等夢幻演出組合，吸引各地樂迷南下朝聖。

另由大鵬灣國家風景區管理處與交通部航港局主辦的「大鵬灣帆船生活節」，4月1日在大鵬灣濱灣碼頭登場，包括大型氣墊、帆船體驗、攝影展、夜間燈飾、市集及街頭表演等活動持續1個月，民眾入住指定合作旅館，可預約重型帆船體驗，有機會獲得限量造型車輪餅，假日市集聚集屏東在地特色美食，還可欣賞展演，從早到晚都熱鬧，當地旅宿訂房暢旺。

屏東於清明連假登場的兩場大型活動也帶動住房率，墾丁核心區高檔飯店夏都、福華和凱撒，4月3至5日訂房已近滿房，民宿住房也達九成；墾丁一家飯店主管說，「台灣祭」獨立樂團型態的音樂表演，主要吸引年輕樂迷，對民宿住房有助益；去年邊境解封後住房持續低迷，平日住房約三成，假日約六成，這次清明連假再現大假日滿房榮景，是有點意外，「知道會好，但沒想到那麼好」。

曾連續多年創下每年百萬人次登島的小琉球，假日一房難求，去年卻陷入住房低迷，小琉球觀光發展協會理事長李佳旗說，過去清明連假半年前就訂滿，但到目前僅五成，「預估會很差，沒想到那麼差」；前天由民間自辦的小琉球南風音樂節，將宮廟文化和庶民音樂重新包裝、融合秀場文化，屬於本土綜藝型音樂會，拉抬住房效果不大，盼官方也能在當地打造吸客的音樂品牌或大型活動。

屏東縣政府打造的獨立音樂品牌「台灣祭」，4月4日起一連3天在墾丁大灣遊憩區開唱，墾丁核心區旅宿3至5日訂房已近滿房，圖為去年演唱會人潮爆滿盛況。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府打造的獨立音樂品牌「台灣祭」，4月4日起一連3天在墾丁大灣遊憩區開唱，墾丁核心區旅宿3至5日訂房已近滿房，圖為去年演唱會人潮爆滿盛況。圖／屏東縣政府提供

墾丁 小琉球 音樂會

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