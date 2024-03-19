國道客運運價最高漲23%報交通部 增加成費率、建議差額補貼

國道客運業營運環境不佳，中華民國公共汽車客運商業同業公會全聯會重新提送運價調漲案，調幅7%至23%，並針對特定路線新增加成費率，也建議採票價差額補貼方式，公路局已提報交通部審議。交通部表示，已轉至運輸研究所費率委員會處理，希望儘速完成審查。

國道客運運價已近18年未調漲，現行150公里內短途國道每公里運價，三排椅為1.703元、四排椅為1.437元；151以上公里長途國道每公里運價，三排椅是1.448元、四排椅為1.221元。

公車客運商業同業公會全聯會去年10月起3度提送調漲方案，今年3月初提送最終版本，中長途、短途三排椅調幅約23%，四排椅調漲7%至11%。公車客運商業同業公會全聯會秘書長謝界田表示，客運業者營運環境辛苦，希望交通部盡快核定。

公路局表示，上周已將全聯會提送最終方案報給交通部審核，全聯會提議採運價及票價差額補貼方案，避免將漲幅轉嫁給消費者，已將其意見轉至交通部審核。

另外，不少短途通勤路線有尖峰時段去程搭乘人次爆滿，回程或離峰時間沒人搭的狀況，或是同一路線從學校發車跟從社區發車的搭乘人次差異大。公路局指出，這次方案針對尖離峰載客差異大，且具特殊方向性的短途通勤路線提出加成費率。

據了解，此次的加成費率差額約在1至2成，可能適用於基隆往返台北、桃園往返台北等通勤路線，或是較無人有意願經營的路線，目前尚未核定。

交通部則說，已收到公路局提報方案，部已轉運研所費率委員會處理，後續由公路局配合委員會審查作業，希望儘速完成審查。