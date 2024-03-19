快訊

海歸變海廢 為何跟北京擔憂「安全」有關係？

空中飛人必追！ 遊日本「3大航空機票優惠」懶人包 加碼日航國內線免費送

日銀終於結束負利率 日圓卻走貶！專家：冰凍三尺、才解凍一吋

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國道客運運價最高漲23%報交通部 增加成費率、建議差額補貼

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
國道客運業營運環境不佳，公路局已將運價調漲方案報至交通部。本報資料照
國道客運業營運環境不佳，公路局已將運價調漲方案報至交通部。本報資料照

國道客運業營運環境不佳，中華民國公共汽車客運商業同業公會全聯會重新提送運價調漲案，調幅7%至23%，並針對特定路線新增加成費率，也建議採票價差額補貼方式，公路局已提報交通部審議。交通部表示，已轉至運輸研究所費率委員會處理，希望儘速完成審查。

國道客運運價已近18年未調漲，現行150公里內短途國道每公里運價，三排椅為1.703元、四排椅為1.437元；151以上公里長途國道每公里運價，三排椅是1.448元、四排椅為1.221元。

公車客運商業同業公會全聯會去年10月起3度提送調漲方案，今年3月初提送最終版本，中長途、短途三排椅調幅約23%，四排椅調漲7%至11%。公車客運商業同業公會全聯會秘書長謝界田表示，客運業者營運環境辛苦，希望交通部盡快核定。

公路局表示，上周已將全聯會提送最終方案報給交通部審核，全聯會提議採運價及票價差額補貼方案，避免將漲幅轉嫁給消費者，已將其意見轉至交通部審核。

另外，不少短途通勤路線有尖峰時段去程搭乘人次爆滿，回程或離峰時間沒人搭的狀況，或是同一路線從學校發車跟從社區發車的搭乘人次差異大。公路局指出，這次方案針對尖離峰載客差異大，且具特殊方向性的短途通勤路線提出加成費率。

據了解，此次的加成費率差額約在1至2成，可能適用於基隆往返台北、桃園往返台北等通勤路線，或是較無人有意願經營的路線，目前尚未核定。

交通部則說，已收到公路局提報方案，部已轉運研所費率委員會處理，後續由公路局配合委員會審查作業，希望儘速完成審查。

交通部 國道客運 調漲

相關新聞

供水吃緊？新竹地區啟用備援水井 產業自主節水達6%

水利署北水分署今天再次實施人工增雨作業，此為今年第4次，希望提高降雨量增加水庫入流，讓水庫水情保持穩定，雖北水分署強調新...

印度咖哩香料粉驗出治癌農藥 48公斤全數遭食藥署退運銷毀

衛福部食藥署今天公布，印度出口的「MDH咖哩香料粉」，檢出致癌農藥「環氧乙烷」167.8ppm，共計48公斤全數退運或消...

國道客運運價最高漲23%報交通部 增加成費率、建議差額補貼

國道客運業營運環境不佳，中華民國公共汽車客運商業同業公會全聯會重新提送運價調漲案，調幅7%至23%，並針對特定路線新增加...

太崩潰！專家揭蚊子可飛50樓 室內捕殺地點「臥房效果最差」

在台灣一旦天氣開始變熱，蚊蟲也會變多，一名網友在PTT以「幾樓以上才沒蚊子」為題發文，引起熱議。事實上，有昆蟲系教授曾表示，蚊子的飛行高度約50至150公尺，換算下來，大約飛到4、50樓都沒問題。

名店「易鼎活蝦」製造廠查獲未經許可蘇打粉 遭罰144萬

愛吃蝦的饕客注意！衛福部食藥署今天公布，活蝦名店「易鼎活蝦」的製造廠「大鼎活蝦餐廳股份有限公司」，查獲用於大鼎蝦餅、調味...

各地愈晚愈冷北部可能10度 周四白天起高溫逾30度

中央氣象署今天表示，大陸冷氣團持續影響，各地愈晚愈冷，尤其北部降溫明顯；今晚至明晨，北部部分地區可能僅10度。最冷時間點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。