7旬翁行為異常疑失智 染A型流感併發急性腦炎作祟

70歲黃姓老翁近日出現不斷按自家門鈴、出門忘記回家的路、情緒反覆等異常行為，家人懷疑老翁有失智狀況，就醫發現老翁感染A型流感併發急性腦炎，藥物治療6天後出院。

衛福部豐原醫院今天發布新聞稿指出，黃姓老翁患有中風、痛風、高血壓病史，沒有接種流感疫苗，近日出現諸多異常行為，家人一度懷疑老翁患失智狀況，前往衛生福利部豐原醫院神經內科門診就醫。

神經內科醫師廖益聖表示，流感是急性病毒性呼吸道疾病，每年11月至隔年3月為流行期間，流感併發腦炎發生並不常見，但腦炎發生卻無明確預測因子；如發現身邊家人或朋友有突發性意識改變、行為怪異、性情變化（原本活潑好動，卻變內向文靜）情形，須立即就醫檢查。

廖益聖呼籲，符合公費接種疫苗民眾（113年3月5日起滿6個月以上），應接種流感疫苗，勿輕忽流感威脅，平時做好個人手部衛生及咳嗽禮節，儘量避免出入人潮擁擠、空氣不流通公共場所。

當出現呼吸道症狀應配戴口罩儘速就醫，以掌握治療時機，降低疾病重症化及死亡風險，並落實生病在家休息，不上班、不上課，防範病毒傳播、保護他人健康。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線