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太崩潰！專家揭蚊子可飛50樓 室內捕殺地點「臥房效果最差」

聯合新聞網／ 綜合報導
蚊子示意圖。 路透
蚊子示意圖。 路透

在台灣一旦天氣開始變熱，蚊蟲也會變多，一名網友在PTT以「幾樓以上才沒蚊子為題發文，引起熱議。事實上，有昆蟲系教授曾表示，蚊子的飛行高度約50至150公尺，換算下來，大約飛到4、50樓都沒問題。

原PO發文抱怨，最近蚊子猖獗，想問各位住大樓的鄉民，通常要住在幾樓以上才沒蚊子，「我是懷疑10樓以上有蚊子，從管路飛上來的！」

對此，網友紛紛表示，「蚊子會搭電梯」、「看過有人搭電梯，身上停蚊子跟著進去」、「蚊子會爬排水排氣孔」、「山上還不是一堆蚊子」。也有住在高樓的人分享，「我家住19樓，還是有蚊子」、「我家15樓，蚊子還是會從窗戶飛進來」。

事實上，中興大學昆蟲系教授杜武俊曾表示，不少人以為高樓就沒有蚊蟲，但蚊子的飛行高度約50至150公尺，飛到4、50樓都沒問題，另外，它們也可能搭電梯、透過梯間的氣流、大樓管路等方式飛進住家。杜武俊建議，居家防蚊可以裝紗門、紗窗、門縫阻擋板，室內盆栽也可利用海綿、紗網、吸水性材質置於盆底，以隔絕蚊子孳生。

另外，杜武俊指出，台灣登革熱傳播以埃及斑蚊、白線斑蚊為主，它們的習性為白天活動，喜歡有遮陰、濕度高的角落，因此若要以捕蚊燈捕捉，建議白天時可以放在客廳、房間等陰暗處，「在室內誘蚊效果最好的角落是浴室、其次為廚房、客廳，臥房反而效果最差！」

PTT 蚊子

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