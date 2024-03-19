大陸冷氣團來了！午後轉乾冷今晚明晨下探10度

天氣變濕涼，還會再降溫。天氣風險公司天氣分析師李至晟今天指出，大陸冷氣團來了，午前華南雲雨區影響中北部有雨，今晚轉乾冷留意低溫，恐下探10度。

李至晟指出，今天一早受華南雲雨區和冷空氣影響，北部轉陰陣雨，氣溫下降，台北氣象站觸碰到14.4度的大陸冷氣團門檻，新北市石門區一度來到12度，比昨天更濕冷，後續在中部可能有零星小雨或毛毛雨。

李至晟指出，這波雲雨區移動速度快，中午過後遠離，換成乾空氣南下，西半部降雨可望停止，轉多雲為主，只剩東半部跟高山區有零星地形性降雨。

李至晟指出，今晚明晨的低溫要注意，預測北部市區低溫降到12-14度，沿海空曠地區因輻射冷卻明顯，可能出現10度左右低溫。往南影響逐漸變小，中部白天大致陰天偶雨，高溫20度左右，到了晚上市區低溫降到15度上下，稍有寒意；南部今還是有陽光露臉，高溫25度以上，要留意日夜溫差。

從明天起到這個周末，天氣將大致穩定，周五水氣稍微增加，天空雲量增多，不致造成降雨，迎風面山區偶爾會有飄雨機會。

氣溫方面，李至晟指出，周三晚間到周四清晨中北部空曠地區還是有10度出頭低溫，後續每天都是晴朗日夜溫差大的天氣，預測下周日或下周一從北到南高溫有機會30度以上，相當溫暖。

李至晟指出，下波東北季風可能在下周二報到，不過強度弱，影響時間也短，只有迎風面會有大約一到兩天陰雨天氣，很快又會回溫。

空氣品質方面，李至晟指出，今晚空氣轉乾後，預期細懸浮微粒又會移入，濃度不高，不過北部空氣品質可能再回到普通等級。南部天氣穩定，擴散條件不佳，空氣品質不理想，近期有機會來到對敏感族群不健康等級，建議民眾出門戴上口罩。