健康你我他／戴口罩阻絕過敏原 無氧運動增免疫力

一直以來我被過敏性鼻炎問題所困擾，曾經在學生時代動過治療手術。術後感覺呼吸有變順暢，但是早上起床的鼻過敏症狀還是沒有得到改善。

對於有過敏性鼻炎患者而言，上班到一半突然鼻子、眼睛無處不癢，鼻塞讓腦袋無法運作，尤其有重要的會議或行程不能請假回家休息，過敏發作就是一場大噩夢。

過敏性鼻炎患者應該先檢測知道自己對什麼東西過敏，才可以有效緩解症狀。我屬於常年性過敏性鼻炎，在天氣變化或接觸到過敏原時，就會有打噴嚏、流鼻水及眼睛癢等立即反應；後續發生的症狀如鼻塞、流鼻涕、鼻涕倒流等更是惱人。這時是不要鐵齒硬撐，馬上戴上口罩保護口鼻，阻絕過敏原，通常會感受到症狀大幅改善。

傳統治療過敏性鼻炎，大都是在發作時使用藥物控制症狀，雖然可以暫時改善，但是無法斷根，且藥物會造成副作用，所以不適合長期使用。

有一次因緣際會從朋友口中聽聞，鼻過敏和免疫力好壞有關，所以我為自己規畫每天做一百下伏地挺身、一百下深蹲的無氧運動，藉此提升血液循環，達到間接增加免疫力的效果。此外，適度的運動如慢跑、快走或游泳，用鹽水洗鼻子可以增進鼻腔黏膜的健康，都有助於改善鼻過敏的症狀。