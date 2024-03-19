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海纜建置縮水 地震預警慢10秒

聯合報／ 記者周彥妤／台北報導

為提升地震預警效能，中央氣象署擬在台灣南部海域，建置地震與海嘯即時監測系統，卻因疫後國際物價大漲，現階段編列經費不足、流標八次，計畫期程延至二○二八年，海纜長度更從八百公里，大幅縮減剩二百公里，六座海底觀測站更只剩三座，將使地震預警時效減少十秒、海嘯預警也少卅分鐘。

氣象署昨於立法院交通委員會的業務報告指出，原規畫二○二一年至二○二四年，預計在台灣南部海域設置八百公里海纜、六座海底觀測站，從屏東枋山延伸菲律賓呂宋島，對南部外海地震，可提供十至廿秒的地震預警時間、卅至六十分鐘海嘯預警時間，強化對馬尼拉海溝地震與海嘯即時監測。

但氣象署坦言，原計畫鋪設海纜長度縮減至二百公里，僅約於巴士海峽中間一帶，海底觀測站也縮減至三座，總經費略增至為廿七億餘元，提供地震預警約十四秒，海嘯預警約卅分鐘的應變時間。氣象署相關業務人士透露，因海纜船須從歐洲調度，且原物料持續漲價，若要達到原本的計畫內容，恐需四十億元。

民進黨立委李昆澤昨質詢時表示，氣象署縮減計畫規模，卻持續流標，成本恐再攀升；他認為地震觀測措施對台灣西南部相當重要，質疑預警功能減損，是否提供國人即時警報訊息與足夠應變能力。

氣象署長程家平答詢表示，因為經費不足，縮減規模是不得已的措施，甚至流標八次；至於地震預警時效，確實比原計畫少約十秒，海嘯預警則約少卅分鐘。

他坦言，預警功能確實略有減損，不過通常海嘯具較長預警時間，也會靠防災體系動員。交通部次長林國顯表示會再評估檢討計畫，日後有機會找更多預算支應。

地震 氣象署 海嘯

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