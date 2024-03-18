一國中學區一日照中心！北市今年再增一區 補助千萬鼓勵投入

因應人口老化及改善社區內失能失智長輩使用日照服務更加便利，衛福部從108年起與地方合推「一國中學區一日照中心」，北市72個學區目前共有58個學區達成，今年預計再新增一學區，收托數預計可達3571人，為鼓勵業者進駐資源稀缺學區，也修改補助方式，業者若選擇在未布建學區興建日照中心，最高可補助1350萬元。

根據統計，社會局去年已完成開辦58國中學區、達成率達80.55％，共設有68家日照中心，可收托2929位失智失能長者。局長姚淑文表示，北市已邁入高齡化社會，今年起預計再開辦12家日照中心，並多新增一個學區，核定收托數預計可達3571人。

社會局表示，新開辦學區位於信義國中學區內，加上今年新學區開辦共有59個學區，目前還有9學區已進行規劃中，5學區正積極爭取場地，社會局坦言，確實開辦日照中心需有足夠場地空間，且民間單位有意進駐，將透過爭取參建社宅、運用餘裕空間、閒置場地，調整補助基準，提升未開辦學區誘因。

新的補助分為3種模式，分為未佈建學區、資源不足區、資源密集區，若有業者願意在未佈建學區開辦日照中心，依收容人數大小，每人最高補助15萬最高1350萬；若為資源不足區每人補助最高10萬元開辦費，上限600萬；資源密集區一學區有兩家以上日照每人最多補助5萬元，上限300萬。

社會局表示，今年新增補助智慧照顧資訊管系統費用，鼓勵長照或日照中心使用智慧化E化系統跟服務 ，或導入運動AI、智慧照顧產品，鼓勵長輩做運動，社會局也會根據單位申請來核定補助