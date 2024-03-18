慶102歲生日！唐爺爺洗腎長達20年 名醫分享護腎7大撇步

今年高齡102歲的唐爺爺是在台北長庚醫院洗腎長達20年的患者，今年與長庚醫療團隊一同慶生。台北長庚醫院透析室主任張智翔表示，90歲以上的洗腎患者相當少見，而唐先生總是相當正面積極，能帶給其他腎友鼓勵，也藉此提供7項生活建議給腎友，增進腎友的健康與生活品質。

唐爺爺今年3月6日在長庚醫院的邀請下，與家人來到台北長庚醫院慶生，台北長庚醫院副院長羅良明、透析室主任張智翔，及長期照顧他的醫護團隊，都一起參加這場難能可貴的慶生會。

張智翔表示，唐先生自2005年起便在台北長庚醫院接受血液透析治療，病人總是用正面積極的心態，克服每一次透析，並且在透析照護團隊悉心照護下，保持了良好的營養狀態，更擁有穩定的心情和樂觀的生活態度，其家人的陪伴也給了他很大的信心及鼓勵。

「90歲以上高齡透析長者，可以活到百歲非常難得。」張智翔說，唐先生的個案展現了在優質的醫療照護下，即使面對慢性疾病，生活品質和透析治療一樣可以共存。唐先生的樂觀精神和堅強毅力，為其他腎友帶來正面的意義，也給醫療照護團隊無比的激勵與肯定。

張智翔指出，腎功能主要為藉著尿液排出水分、毒素、進行酸鹼及電解質平衡，成年後隨著年紀增長，腎絲球過濾率每年下降一，隨著年紀增長，腎功能緩慢下降，一旦患有高血壓、糖尿病、痛風等其他疾病，加上不良用藥習慣，可能導致慢性腎病。

目前全台約有11%民眾患有慢性腎病、其中超過9萬人接受透析治療，盛行率為全球之冠。而每年三月的第二個星期四是「世界腎臟日」，張智翔提供7大生活建議給腎友參考，增進健康與生活品質：

第一、按時接受透析至關重要：定期透析能幫助清除體內積累的廢物和多餘的水分，是維持腎友生命的基礎。

第二、控制體重和血壓相當重要：維持適當的飲食和運動，避免過多的鉀、磷和鈉攝入，並保持穩定的體重和血壓，對於預防心血管疾病和其他相關併發症都很重要。

第三、保持瘻管暢通及清潔：瘻管是第二條生命線，因為瘻管是透析過程中血液進出體內的通道，必須保持暢通及清潔，及時處理狹窄，減少感染和其他併發症。

第四、正確服用藥物：能助控制血壓、維持鈣磷平衡，減少心血管併發症。

第五、預防受到感染：因為腎友的免疫系統可能會比一般人更脆弱，勤洗手及配戴口罩，定期接受疫苗，注意下肢是否受傷，是防範感染的關鍵。

第六、預防跌倒：家中應該移除可能導致跌倒的障礙物，並確保足夠的照明來預防跌倒。

第七、充足規律的睡眠、維持快樂心情：對於維持身體和心理健康都是必需的，它有助於減少壓力，對於腎友來說是一個強有力的支持。

張智翔說，由於慢性腎臟病初期沒有明顯症狀，因此疾病的早期檢測及預防是相當重要的課題，並且從血糖血壓到飲食生活調控，協助患者延緩腎臟病惡化。若透析治療無法避免，則期望藉由唐先生的故事，給其他病人鼓勵，讓他們也勇於面對疾病，積極治療，人生一樣可以活出美好。