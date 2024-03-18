今晚起北東轉雨！最冷恐跌破10度、這日如夏飆破30度

華南雲雨區東移，伴隨冷氣團影響，中央氣象署指出，今晚起北東地區濕冷轉雨，明天各地留意強陣風出現；周四清晨最冷，北部可能低溫下探11度，甚至跌破10度；周四白天起逐日回暖，周日最暖熱如夏季，北部上看30度、中南部32至33度。預估下周二起東北季風報到，屆時再降溫。

中央氣象署預報員林定宜表示，今晚起，華南雲雨區東移，加上大陸冷氣團影響，中部以北、東北部、東部整天濕冷，其他地區早晚易偏冷。

他指出，明天上半天，水氣也偏多，北部、東半部地區、恆春半島局部短暫雨，中部地區、南部山區零星短暫雨，南部平地多雲天氣。

此外，他提醒，東北風增強，明天上午起，桃園至高雄、東半部沿海空曠地區，以及恆春半島、蘭嶼綠島、澎湖留意8至9級強陣風；下午起，風力更強，桃園至台南沿海空曠地區，以及恆春半島、蘭嶼綠島、澎湖、金門增強至9至10級強陣風；基隆北海岸、高雄、東半部沿海空曠地區也有較強陣風，預估沿海浪高增至2至4米。

林定宜說，明晚起逐漸轉乾，周三至周五水氣偏少，各地晴到多雲為主，僅花東地區、中南部山區零星短暫雨，其他地區多雲到晴。周四至下周一，僅花東一帶有零星短暫雨。此外，周日金門馬祖地區留意局部霧，影響能見度。

他表示，下周二起至下周三，再迎接另波天氣系統，預估是東北季風報到，不過屬後期預報有不確定，仍待觀察，北部、東北部將再轉涼，迎風面的北部、東半部局部短暫雨，其他地區多雲到晴。下周四東北季風減弱，氣溫回升。

溫度方面，林定宜指出，明、後兩天冷空氣偏強，明天北部、東北部低溫13度，中部、東部16至17度，東南部、南部18至19度，各地都是愈晚愈冷；高溫方面，北部、東北部明天17至18度，東部、中部、東南部21至23度，南部仍可達29度。

明晚至周四清晨，持續受大陸冷氣團影響，北部、宜蘭、花蓮整天偏冷，其他地區早晚易冷；周四清晨受輻射冷卻效應，中部以北、東北部、東部低溫11至14度，局部地區更低溫。

他說，周四白天起，冷氣團減弱，氣溫逐日回升至周日；周日西半部地區高溫上升到30度以上。