米其林餐廳選用、500盤指定究好豬 全新氣象宣告打造台灣食農永續生態圈
米其林餐廳選用、500盤唯一指定的台灣頂級豬肉品牌「究好豬」，以「究好供應鏈」三大製程：飼糧好營養、溯源好牧場、冷鏈好新鮮，提供消費者「全程溯源的安心美味」，成為全台近千家餐廳通路的夥伴。究好豬成功走過了品牌開創階段，正式迎來全新的樣貌，新的LOGO設計將「好肉」和「職人」兩大核心概念融合，兼具鮮明的肉形，也突顯職人對製程與品質的「研究、追究、講究」。究好豬的英文“CHOHO PIG” 取自「就是好豬」的諧音，期許提供「最講究的好豬肉」，讓人人都能安心吃飯，也是究好豬背後「祥圃集團」40年來的發展初衷。
祥圃二代接班人、執行長吳季衡認為，究好豬不只要生產好豬肉，更要打造「究好生態圈」，以「究好」做為更遠大的目標，發展更多元的「優質動物性蛋白」，為消費者呈現更多美味和高品質的選擇，一起「餐餐吃究好」。生態圈推動屠體評級制度，將利潤有感回饋農民，使從業者更能投入改革，帶動食農產業的良性循環。吳季衡進一步指出，「動物好、土地好，人也會更好」，生態圈要關注動物福祉、低碳環境，還必須達到「淨零永續」才能真正完整。
從CSR到ESG，祥圃始終走在實踐的道路上，為此規劃五大願景：「追求永續農業」、「推動食農教育」、「落實誠信經營」、「強化責任生產」、「究愛環境友善」，並積極回應聯合國永續發展目標(SDGs)，多年來推動以下作為，來呼應SDGs的五項重大指標：No.2消除飢餓為了學童的健康發展，究好豬長期提供嘉義中小學體育班肉品，期許小選手們能順利成長；同時，祥圃長期以來也捐贈肉品與雲林社區、中小學與育幼院、華山基金會、家扶基金會等社福團體，回饋在地。
No.8合適的工作及經濟成長「同心共好」是祥圃的企業核心，持續打造性別友善、種族平等職場，無論本籍或移工人員，皆能享有公平條件、福利與合適工作環境，以人為本，才能做到對動物好、對消費者好。
No.12. 責任消費及生產為破除養豬業仍有的歧見與刻板印象，生產者必須作為表率，祥圃首先在自有的新合興示範牧場，完成養豬廢水集中與處理系統，設置沼氣發電，將沼液沼渣「還肥於田」；而廢水須經處理後排出，可維護河岸環境生態，保障河川水陸系統，進一步守護海域。
No.13氣候行動除了沼氣發電，祥圃工廠亦追求自主發電，2023年良作工場減碳量為207.7896t CO₂e，全集團減碳量為400.3501t CO₂e，持續達到減碳目標。
No.4優質教育吳季衡深覺唯有長期培養對食安的重視、對產業的尊重，才會有意識成為「負責任的消費者」。因此以「良作工場農業文創館」為根基，進行環境教育與食農教育推廣使命，並獲得雲林縣環境教育獎民營事業組第一名，達成全台超過300所校園參訪，總計影響超過10,000個家庭。
ESG對祥圃來說不是跟風，而是願景的實踐。「這當中的每一哩路，消費者是主導變革的推動力。」吳季衡說，如前述「負責任的消費與生產」來看，「台灣畜牧業的永續發展，關鍵還是得回到消費者身上。」業者負責任的生產，需要大眾有意識的消費來支持，期望逐步使台灣轉型成「生產者」與「消費者」攜手共好的食農生態圈。
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