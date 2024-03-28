米其林餐廳選用、500盤指定究好豬 全新氣象宣告打造台灣食農永續生態圈

文／ 祥圃集團 提供

米其林餐廳選用、500盤唯一指定的台灣頂級豬肉品牌「究好豬」，以「究好供應鏈」三大製程：飼糧好營養、溯源好牧場、冷鏈好新鮮，提供消費者「全程溯源的安心美味」，成為全台近千家餐廳通路的夥伴。究好豬成功走過了品牌開創階段，正式迎來全新的樣貌，新的LOGO設計將「好肉」和「職人」兩大核心概念融合，兼具鮮明的肉形，也突顯職人對製程與品質的「研究、追究、講究」。究好豬的英文“CHOHO PIG” 取自「就是好豬」的諧音，期許提供「最講究的好豬肉」，讓人人都能安心吃飯，也是究好豬背後「祥圃集團」40年來的發展初衷。

從昂首闊步、雙足站立的形象開始，究好豬在邁入第八年時正式躍升「究好生態圈」的全新理念。 圖／祥圃集團 提供
從昂首闊步、雙足站立的形象開始，究好豬在邁入第八年時正式躍升「究好生態圈」的全新理念。 圖／祥圃集團 提供

祥圃二代接班人、執行長吳季衡認為，究好豬不只要生產好豬肉，更要打造「究好生態圈」，以「究好」做為更遠大的目標，發展更多元的「優質動物性蛋白」，為消費者呈現更多美味和高品質的選擇，一起「餐餐吃究好」。生態圈推動屠體評級制度，將利潤有感回饋農民，使從業者更能投入改革，帶動食農產業的良性循環。吳季衡進一步指出，「動物好、土地好，人也會更好」，生態圈要關注動物福祉、低碳環境，還必須達到「淨零永續」才能真正完整。

究好豬正名“CHOHO PIG”，宣告提升至更廣大多元的「究好」品牌路上。 圖／祥圃集團 提供
究好豬正名“CHOHO PIG”，宣告提升至更廣大多元的「究好」品牌路上。 圖／祥圃集團 提供

「究好豬」滿足現代人對食材品質的追求。 圖／祥圃集團 提供
「究好豬」滿足現代人對食材品質的追求。 圖／祥圃集團 提供

從CSR到ESG，祥圃始終走在實踐的道路上，為此規劃五大願景：「追求永續農業」、「推動食農教育」、「落實誠信經營」、「強化責任生產」、「究愛環境友善」，並積極回應聯合國永續發展目標(SDGs)，多年來推動以下作為，來呼應SDGs的五項重大指標：
No.2消除飢餓
為了學童的健康發展，究好豬長期提供嘉義中小學體育班肉品，期許小選手們能順利成長；同時，祥圃長期以來也捐贈肉品與雲林社區、中小學與育幼院、華山基金會、家扶基金會等社福團體，回饋在地。

祥圃長期以來捐贈肉品與社福團體，回饋在地。 圖／祥圃集團 提供
祥圃長期以來捐贈肉品與社福團體，回饋在地。 圖／祥圃集團 提供

No.8合適的工作及經濟成長
「同心共好」是祥圃的企業核心，持續打造性別友善、種族平等職場，無論本籍或移工人員，皆能享有公平條件、福利與合適工作環境，以人為本，才能做到對動物好、對消費者好。

「良作工場」乾淨、透明、先進的分切作業環境，刷新畜牧從業人員的眼界。 圖／祥圃集團 提供
「良作工場」乾淨、透明、先進的分切作業環境，刷新畜牧從業人員的眼界。 圖／祥圃集團 提供

No.12. 責任消費及生產
為破除養豬業仍有的歧見與刻板印象，生產者必須作為表率，祥圃首先在自有的新合興示範牧場，完成養豬廢水集中與處理系統，設置沼氣發電，將沼液沼渣「還肥於田」；而廢水須經處理後排出，可維護河岸環境生態，保障河川水陸系統，進一步守護海域。

祥圃利用養豬廢水集中與處理系統，設置沼氣發電，將沼液沼渣「還肥於田」。 圖／祥圃集團 提供
祥圃利用養豬廢水集中與處理系統，設置沼氣發電，將沼液沼渣「還肥於田」。 圖／祥圃集團 提供

No.13氣候行動
除了沼氣發電，祥圃工廠亦追求自主發電，2023年良作工場減碳量為207.7896t CO₂e，全集團減碳量為400.3501t CO₂e，持續達到減碳目標。

良作工場屋頂安裝太陽能發電板，既可發電又可達到減碳目標 。 圖／祥圃集團 提供
良作工場屋頂安裝太陽能發電板，既可發電又可達到減碳目標 。 圖／祥圃集團 提供

No.4優質教育
吳季衡深覺唯有長期培養對食安的重視、對產業的尊重，才會有意識成為「負責任的消費者」。因此以「良作工場農業文創館」為根基，進行環境教育與食農教育推廣使命，並獲得雲林縣環境教育獎民營事業組第一名，達成全台超過300所校園參訪，總計影響超過10,000個家庭。

「良作工場」不只是台灣首座全景俯瞰透明豬肉分切廠，文創館更是食農教育推廣基地。 圖／祥圃集團 提供
「良作工場」不只是台灣首座全景俯瞰透明豬肉分切廠，文創館更是食農教育推廣基地。 圖／祥圃集團 提供

ESG對祥圃來說不是跟風，而是願景的實踐。「這當中的每一哩路，消費者是主導變革的推動力。」吳季衡說，如前述「負責任的消費與生產」來看，「台灣畜牧業的永續發展，關鍵還是得回到消費者身上。」業者負責任的生產，需要大眾有意識的消費來支持，期望逐步使台灣轉型成「生產者」與「消費者」攜手共好的食農生態圈。

祥圃集團創辦人吳昆民、吳季衡父子，致力打造永續發展的台灣品牌究好豬。 圖／祥圃集團 提供
祥圃集團創辦人吳昆民、吳季衡父子，致力打造永續發展的台灣品牌究好豬。 圖／祥圃集團 提供

究好豬官網：https://www.choho.com.tw/

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