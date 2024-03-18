交通部通過可行性研究 砸9.8億增設台65新莊二南下匝道

台65線新莊二南下匝道出口接新莊主幹道中正路，尖峰時段無法消化下匝道及中環路車流，常回堵匝道約500公尺，未來塭仔圳重劃區人口移入恐更塞。交通部2月23日通過可行性研究，投入9.8億新建南出匝道。新北交通局說，由公路總局辦建設計畫、環差、細部設計及施工，預估5年後完工。公總說，將於5月上網招標。

新泰塭仔圳重劃區正如火如荼施工中，不過現況新莊主幹道中正路車流量大，加上台65線新莊二南下匝道出口，導致中環路、中正路口時常塞車，尖峰時段車流回堵約500公尺，服務水準差僅D至F級，交通局、公路總局2020年在下匝道處增闢引道，讓原本下匝道右轉中正路車輛可提前下引道，同時簡化中正路與中環路口號誌，增加中環路綠燈秒數等，雖然舒緩回堵情況，但未來塭仔圳重劃區人口移入，塞車情況恐加劇。

交通局2020年提送增設南出匝道報告書，歷經4年終於在今年2月23日交通部通過可行性研究，匝道將從塔寮坑溪以北岔出，平行台65線跨越6-4號20米計畫道路，延伸至環漢路。交通局分析，匝道完成後中環路南向服務水準將由E、D級提升至D、C級；中正路與中環路口服務水準從E級提升為D級。

公總說，今年將5月上網招標，施工期程未定；交通局綜規科長吳政諺指出，該案由公路總局辦建設計畫、環差、細部設計及施工，預估5年後完工，盼趕在2026年塭仔圳第二期重劃完成前，做完匝道，避免人口移入塭仔圳增加施作難度。

立委吳秉叡說，中正路與台65線交叉口長期交通堵塞問題有望解決，改善台65線新莊二交流道可行性研究案由交通部審查通過，計畫新增南出匝道來疏導原新莊二南下出口的匯入車流，減輕中正路與中環路口的交通壓力，從根本上解決該路段的塞車問題。

議員鍾宏仁認為，增設台65新莊南下匝道是好事，但政府應考慮未來淡江大橋開通後，車輛進入八里、五股增加如何因應，現況五股新五路平面道路塞車嚴重，因台65北上並未銜接高速公路，導致上高速公路、下交流道的車全部堵在新五路，建議應規畫台65銜接國一，甚至進一步串接台64線，讓路網更便捷。