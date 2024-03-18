《藍委交通建設提案分析2-1》國道六號要東延 成本與難度是挑戰

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

國道六號東延近日在立法院一讀通過，但交通部擔心，工程要耗費國庫8千億，施工期亦長達38年！立法院近日一讀通過《國道六號東延花蓮建設特別條例草案》，希望能將國道六號從埔里東延到花蓮，但交通部指出，由於需通過中央山脈，地質條件困難，且橋墩恐高達1百米，工程難度非常高。前交通部高層官員受訪時則直言，國道東延根本是有政治目的的假議題。

傅邀朝野改善交通

國民黨全黨立委近日聯署《國道六號東延花蓮建設特別條例草案》，連立法院正副院長韓國瑜



與江啟臣也破例出面聯署，希望能將國道六號從埔里延伸到花蓮，未來若通車，花蓮到台中車程只需2到3小時。傅崐萁在法案通過時還發新聞稿指出，阿爾卑斯山57公里隧道都能打通（國道六號東移隧道共50公里，最長為17.4公里），現在工程技術一日千里，台灣建設不能等，急須迎頭趕上。

傅崐萁也說，蔡英文總統於2015年時曾承諾解決東部交通不便的問題，並說：「交通問題是東部發展的瓶頸」、2016年又說：「持續改進東部交通，讓台灣其他地方的人能夠經常想到東部，讓回家的路，更完善、更安全。」

他指出，過去中山高速公路被說是錢坑法案，現在已回收成本且收益超過3條高速高路，因此希望朝野一心，儘速縮短東西部差距，完成一日生活圈的交通平權建設。

工程難度太高

前交通部高層官員受訪時卻直言，交通部過去曾評估過東移工程，但可行性都非常低，此次藍營的提案應該只是為了安撫選民，若真要興建，政府還要編預算、寫研究計畫，加上工程期，沒有20年蓋不出來，當初雪隧就蓋了至少15年，更不用說國道東延了。另有不具名的運安會委員直言，東延最嚴苛的挑戰就是溫度破百的地熱環境，幾乎不可能施工，除非改線、重新研議。

交通部長王國材則指出，交通部有初步評估國道六號東延的經費，穿越中央山脈要8000億，工程上面包括相關地質、地熱、生態區等等都要處理，耗時將非常久。高公局規劃組科長王希光也說，光施工工期就要22年，前面如果說包括調查環評，整個期程要將近38年。

高公局表示，初擬路廊全長約90公里，其中50公里為隧道，這將是長度接近世界第3長的公路隧道。且路廊範圍內有3處大型崩坍地，地質上尚存地熱、斷層、岩爆、湧水等不確定因素，若要興建，橋墩高度恐超過1百米，工程技術困難度極高，加上路廊通過數個野生動物保護區，恐衝擊當地生態。

提案者也要有準備

前立委羅淑蕾受訪時認為，提案人爭取地方建設並無不可，但也要看可不可行？她坦言，立委不單純只要求行政部門，自己也要提出可行方案，通過的機會才比較高。至於院長、副院長應該保持中立，如此參與連署不太好，萬一藍綠僵持，院長、副院長如何協調？

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